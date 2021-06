Zona bianca e senza mascherine all'aperto, Silvestri: invitiamo tutti alla prudenza

CAMPOMARINO. Nel giorno in cui le mascherine all'aperto diventano facoltative... diciamo così, il sindaco di Campomarino Pier Donato Silvestri, con l'estate ormai nel clou, invita alla prudenza.

«Da oggi tutta l'Italia è in zona bianca e viene a decadere anche l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto.

Tuttavia, anche in considerazione della stagione estiva e della comprensibile voglia di ripartire e riprendere una vita normale, è necessario continuare a rispettare le regole anti Covid al fine di non rendere vani i sacrifici sostenuti in questi mesi.

Pur con i contagi ormai quasi azzerati a Campomarino e nel resto del Molise, non bisogna abbassare la guardia, in un momento in cui la cosiddetta "variante delta" sembra essere arrivata anche nella nostra Regione.

Per questi motivi, il sindaco e l'amministrazione comunale esortano tutti, residenti e turisti, al rispetto delle regole e a non rinunciare alla prudenza anche in un contesto, come quello estivo, che appare più rassicurante. Invitiamo ad evitare assembramenti e comportamenti a rischio, ricordiamo che è necessario avere sempre la mascherina a portata di mano per indossarla nei casi richiesti come assembramenti, nei negozi e sui mezzi pubblici.

Confidando nella collaborazione di tutti, auguriamo una buona e serena estate a Campomarino».