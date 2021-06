Sviluppo sostenibile: in arrivo la strategia regionale del Molise Copyright: Termolionline.it

SAN MARTINO IN PENSILIS. "Nessuno se non noi distruggerà la terra e nessun se non noi la salverà.. noi siamo diluvio e noi siamo arca" (Possiamo salvare il mondo prima di cena di Jonathan Safran Foer).

Non c'è citazione più appropriata di questa per descrivere il tema affrontato ieri sera a San Martino in Pensilis, durante l'incontro dal titolo "Il rapporto tra l'uomo e il pianeta nel terzo millennio. Riflessioni su etica,politica ed economia per la cultura della casa comune.".

Al dibattito hanno preso parte Giuseppe Carriero - Presidente della Fondazione San Leo, Monsignor Leo Boccardi - Nunzio Apostolico in Giappone, Donato Toma - Presidente della Regione Molise, Giorgio Arcolesse-Vice Presidente Legambiente Molise, Renato Bogoni- esperto in consulenza ambientale ed innovazione e Giovanni Di Matteo - sindaco di San Martino in Pensilis.

Evento ricco di spunti di riflessione poiché si è affrontato il tema dell'ambiente in maniera multidisciplinare e non settoriale come si è fatto fino ad ora.

Specialmente in questo periodo, in cui, nella nostra Regione si discute di ambiente ed energie rinnovabili il tema risulta ancora più rilevante.

Come dichiarato dal Presidente Toma "la politica delle energie rinnovabili è necessaria ma bisogna attuarla tutelando il territorio e non stravolgendolo. In questo momento è necessario riequilibrare il sistema economico, sociale ed ambientale poiché caratterizzato da criticità che necessitano di essere affrontate con misure rapide ed efficaci."

Inoltre,il governatore, ha ricordato,che la Regione ha messo a punto delle azioni e degli strumenti in merito alla strategia di sostenibilità ambientale: costituzione di una cabina di regia e un sito web finalizzato alla raccolta di contributi via web.

Il vicesegretario di Legambiente Molise Giorgio Arcolesse collegandosi agli interventi che lo hanno preceduto ha voluto sottolineare che il tema della sostenibilità ambientale è fondamentale e c'è ancora tanto da lavorare per far sì che diventi una prerogativa di tutti.

Parlando di ambiente non si è potuto non far riferimento all'enciclica di Papa Francesco. Spesso, Sua Santità,ha ribadito che la salvaguardia dell'ambiente è una sfida che riguarda tutti. Prendersi cura del creato è urgente e solo lavorando tutti insieme si può affrontare il problema. È fondamentale che anche le religioni dialoghino tra di loro. Confrontarsi significa conoscersi. Quindi, nonostante le diversità è importante intraprendere un dialogo interreligioso con un unico obiettivo: salvaguardare il pianeta.

Queste le parole utilizzate da Monsignor Boccardi per descrivere la posizione della Chiesa in merito al tema affrontato. Ha continuato dicendo che "la terra, che è la nostra casa, si sta trasformando in un raccoglitore di immondizia a causa della cultura dell'usa e getta e dello spreco".

A conclusione del suo intervento ha rivolto un invito alla politica dicendo che quest'ultima deve iniziare ad avere una visione più ampia e multidisciplinare sul tema dell'ambiente perché come affermato da Alcide De Gasperi "un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista alle prossime generazioni".

Infine, Renato Bodoni ha fatto emergere il ruolo fondamentale che l'ambiente ha nell'economia. Secondo Bodoni per raggiungere l'obiettivo sostenibilità le parole chiave sono ambiente, società e regole di comportamento. Solo controllando e facendo attenzione a questi tre fattori ci si può prendere cura della casa comune.