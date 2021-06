Autismo e diritti negati, Felice: Molise sola regione senza un centro ospedaliero

TERMOLI. Sponda termolese nella battaglia sui diritti dei bambini autistici nel Molise, è quella del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

«È una vergogna! Si ribadisce che il Molise è l'unica regione che non ha un centro regionale ospedaliero dell'autismo e le famiglie si trovano a rivolgersi in strutture di altre regioni persino per acquisire una diagnosi, con tutti i disagi non solo economici. Va detto che l'ex Commissario Giustino nella proposta del P.O.S. 2019/2021 aveva previsto nel programma anche la realizzazione di tre centri riabilitativo per le tre zone del Molise: alto, centro e basso Molise. Purtroppo il piano ormai con i tempi scaduti, essendo a fine 2021, non ha ancora avuto l'approvazione ministeriale. Si auspica che presto il nuovo Commissario provveda alla stesura e approvazione del nuovo piano operativo per il triennio 2022/25.

Se i nostri figli non imparano a convivere con i bambini che sono diversamente abili a scuola e non hanno mai imparato che non tutti sono uguali, forse dovremmo, ogni tanto, iniziando da stasera a passare 10 minuti a spiegarglielo, perché anche se non gli capita a scuola, li troveranno sicuramente nella loro vita.

Alla luce dei recenti avvenimenti riguardanti l'esclusione di un bambino autistico dalla frequentazione di un viaggio scolastico e di un bambino down espulso dal corso di danza perché non poteva seguire, sento il bisogno di condividerlo. Ci sono ragazzi e ragazze che nessuno invita alle feste di compleanno. Sono bambini che vogliono far parte di una squadra, ma non sono selezionati perché è più importante vincere che includerli. I bambini diversamente abili non sono strani, vogliono solo quello che vogliono tutti: essere amati e accettati!

Bisogna insegnare ai bambini ad essere gentili con tutti, perché tutti abbiamo bisogno di amore e gentilezza».