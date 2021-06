TERMOLI. Iniziativa di carattere istituzionale e non solo, quella del presidente del Consiglio comunale di Termoli, Annibale Ciarniello, da sempre impegnato nell’associazionismo che tutela la figura dei pazienti allergici. In questa occasione, l’avvocato Ciarniello (eletto nella Lega) si rivolge alla commissaria ad acta della sanità molisana, Flori Degrassi, sulla questione dei vaccini desensibilizzanti.

«Nell'esprimerLe sinceri auguri di buon lavoro per l'incarico che la vedrà impegnata in Molise, con la presente sono a sottoporLe l'enorme disagio, soprattutto di natura economica ancor più accentuato dalla pandemia, che i soggetti allergici vivono nella nostra Regione. Come noto, l'immunoterapia specifica per allergeni inalatori e l'immunoterapia specifica per veleno di imenotteri non sono considerate prestazioni sanitarie che il Dpcm - G. U. n. 65/2017 - fa rientrare nei cosiddetti Lea, ragion per cui il costo dei vaccini che comunque rimangono "farmaci salva-vita" è a totale carico dei pazienti, così come ribadito con missiva del settembre 2018 da parte dell’allora direttore sanitario dell'Asrem, Antonio Lucchetti. Si deve però considerare la circostanza secondo la quale per l'Oms l'immunoterapia specifica costituisce l'unica opzione terapeutica in grado di modificare la storia naturale della malattia allergica consentendo sia di prevenire l'insorgenza di nuove sensibilizzazioni allergiche, sia di rallentare o addirittura arrestare la progressione della malattia esercitando un'azione salvavita per chi ne è affetto; ciò a condizione che il ciclo di trattamento venga effettuato per più anni con costi che risultano essere troppo gravosi per i pazienti che, conseguentemente, sono costretti a rinunciarvi esponendo le aziende sanitarie a spese ben maggiori per farmaci prescrivibili (ad esempio gli antistaminici) e nelle situazioni più gravi ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso e quindi ricoveri negli ospedali. Attualmente in Italia non esiste una Legge nazionale che regola il rimborso dell'ITS. Ogni regione ha provveduto a regolamentarsi in modo autonomo in modo che si è venuta a disegnare una situazione a "macchia di leopardo" che ha portato ad una inconcepibile disparità di trattamento che di fatto mina il principio dell'universalità alla base della tutela costituzionale del diritto alla salute. In alcune regioni quali la nostra i pazienti sono tenuti da qualche anno al pagamento dell'intero costo del vaccino, in altre si applica la procedura del rimborso indiretto mentre in altre ancora la regione paga una quota fissa del prezzo dell'Its (copayment) fino ad arrivare alla regione Lombardia e Abruzzo dove il paziente ha diritto gratuitamente all'Its.

Le Regioni Lombardia e Abruzzo sono solo 2 delle regioni italiane che hanno recepito quanto più volte sancito e ribadito nelle proprie Sentenze dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 1655/2000) secondo cui "tutti i farmaci indispensabili ed insostituibili, tra i quali anche i vaccini antiallergici, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale". Non di minore pregio le numerose Sentenze dei Tribunali che hanno di fatto condannato le Aziende Sanitarie a rimborsare le spese sostenute dai pazienti/ricorrenti per l'acquisto del vaccino salvavita per la cura della allergopatia da veleno di imenotteri o da allergeni inalatori. Con la precedente gestione Commissariale, l'Associazione Pazienti Allergici Molise si è fatta promotrice di iniziative volte alla risoluzione definitiva del problema tanto è che il Commissario Straordinario dott.ssa Maria Vittoria Scafarto emetteva il provvedimento datato 12.02.2020 (In all.to) ripristinando n. 2 posti letto in regime di DH presso la Medicina Trasfusionale di Termoli al fine di garantire anche le terapie desensibilizzanti per i pazienti affetti da patologie allergologiche. Grazie al detto provvedimento la Asrem si sarebbe fatta carico dell'acquisto diretto dei vaccini, il cui costo, fino a settembre 2018, è stato sempre rimborsato ai pazienti che lo acquistavano direttamente.

Con tale procedura il costo sostenuto dalla Asrem per le pratiche di rimborso fino al 2018 per circa 70mila euro sarebbe stato ridotto stante l'acquisto diretto da parte della Asrem (con ovvi benefici in termini di scontistica da parte delle case farmaceutiche) dei vaccini. Purtroppo a tale comunicazione non ha fatto seguito alcun provvedimento da parte del suo predecessore Angelo Giustini. Orbene Le chiedo di rivalutare la situazione anche al fine di evitare contenziosi che determinerebbero costi inutili per la Asrem. Certo in Suo riscontro e nella speranza di averla quanto prima ospite presso il nostro Comune, l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti».