TERMOLI. Un lungo serpentone di persone, sotto la calura estiva, in attesa del vaccino. Accade oggi, martedì 29 giugno, al PalAirino di Termoli, il centro vaccinale posto su Piazza del Papa dove, dalle prime ore del mattino, sono numerose le persone in fila ad attendere il proprio turno. Anziani accanto a giovani, figli con ultraottantenni in auto, i più fortunati seduti sulle uniche sedie poste all’esterno della struttura. Tutti con un unico comune denominatore: in attesa di immunizzarsi contro il Covid-19.

Un turno che, secondo le testimonianze, sembrerebbe non arrivare mai: «Il messaggio diceva di presentarmi qui alle 9.30 – commenta una donna in fila – Sono le 9.45 e solo ora sta arrivando il personale». Da ciò che emerge dalle testimonianze fornite, infatti, i cancelli del centro hub sarebbero rimasti chiusi fino alle 9.45 quando volontari e personale sanitario sarebbero arrivati.

Nel frattempo, dove prima c’era un numero sparuto di persone in attesa, la fila inizia a farsi via via più consistente quando iniziano a giungere le persone prenotate alle ore 9: «Sono arrivata e c’erano già diverse persone – commenta una ragazza al telefono con TermoliOnLine – Ora la fila è più consistente. Non ci hanno fornito nessun numero, quindi entra per primo chi è più vicino alla porta d’ingresso, senza seguire un ordine effettivo di arrivo».

Con il trascorrere dei minuti, oltre all’attesa, si aggiunge il caldo: «Siamo tutti sotto il sole ora. Prima c’era un po’ di ombra e le persone si erano tutti ammassate lì e, in alcuni casi, è venuta meno anche la distanza. Cosa deve accadere affinché si decidano a mettere un tendone e qualche seduta?».

Accanto a chi è in piedi, sotto i raggi del sole, ci sono anche anziani, in alcuni casi ultraottantenni, in attesa nelle auto che diventano sempre più calde: «C’è una ragazza che ha accompagnato la madre, arrivano da Larino. È scesa e, dopo aver visto la fila, ha preferito farla attendere in auto. Non c’è nemmeno un posto dove sedersi, se si escludono le tre sedie che vengono occupate dai primi che arrivano. Siamo umani, non bestiame. Gli anziani stanno soffrendo, ma sembra che non importi a nessuno».

Malgrado le lamentele avanzate, soprattutto circa il ritardo di apertura segnalato, nessuno sembrerebbe fornire una spiegazione: «Ho provato a contattare il numero della Regione, ma non risponde nessuno. Alle persone impiegate qui, invece, sembra non importare più di tanto il fatto che fossimo in attesa sotto il sole».