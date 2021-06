Diabetici e precisazioni: «Il problema non è l'insulina ma la visita che non è stata fatta»

TERMOLI. Arriva la replica, o meglio, la precisazione da parte della Casa dei diritti delle persone di Termoli sulla vicenda diabetici.

Ieri l'associazione del basso Molise era intervenuta per dire la sua sui contenuti della denuncia pubblica fatta dalla Casa dei diritti nel raccogliere una testimonianza diretta di un utente della sanità pubblica.

«Il problema non è l'insulina ma la visita che non è stata fatta. Come Casa dei Diritti abbiamo raccontato la disavventura di un paziente diabetico che non è riuscito a prenotare la visita propedeutica all'ottenimento di una cura e alla somministrazione dell'insulina. Dopo il nostro racconto è arrivata la replica dell'Associazione Diabetici a cui vogliamo muovere delle precisazioni. A Termoli e al San Timoteo infatti la problematica riguarda la differenziazione delle visite che non viene effettuata in base al grado di malattia del paziente.

Il paziente di cui abbiamo raccontato, infatti, non si era recato in ospedale per la somministrazione dell'insulina, come affermato dall'Associazione Diabetici, ma per effettuare la visita diabelogica propedeutica all'ottenimento del piano diabetico per chiedere successivamente l'insulina ed è statoi rimandato a casa dopo 2 ore di fila, senza avere la speranza di una visita immediata e propedeutica per il suo "piano".

Nessuno vuole attaccare i medici ma se si è verificata una disfunzione si tratta di un evento grave che noi, come associazione da sempre al fianco delle persone e dei loro diritti, abbiamo il dovere di denunciare».