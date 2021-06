LARINO. Al culmine di un percorso di qualificazione professionale importante, con l’istituto della formazione che non solo non si è fermato, ma ha anche esteso confini e approfondito i temi più diversi, in un anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, nuova e prestigiosa sfida per Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino. E’ stata varata la Scuola Forense “Frentana”, con sede proprio nel palazzo di giustizia di Larino.

La presentazione è avvenuta in mattinata, col presidente Oreste Campopiano, la delegata alla formazione professionale Micaela Bruno, il segretario Michele Urbano e il tesoriere Michele Campolieti.

Presenti anche Laura Carfagnini, Gabriella Degnovivo, Marco Iavasile e il comandante della compagnia Carabinieri di Larino, Christian Petruzzella.

Le finalità della Scuola sono la predisposizione e l’organizzazione delle attività finalizzate alla formazione professionale interdisciplinare quali: corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato; attività di formazione continua di cui agli art. 11 comma 4 e 29 comma 1 lett. d) della Legge professionale Forense; corsi di formazione per l’acquisizione del titolo di specialista di cui all’art. 9 comma 3 della Legge Professionale Forense, in collaborazione con l’Università; corsi per l’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio; ogni altra attività formativa e culturale utile alla formazione di avvocati e praticanti avvocati.

La Scuola opererà in collegamento con Università, altre Scuole Forensi, Associazioni e/o Fondazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense per il perseguimento degli obiettivi formativi e culturali.