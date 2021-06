PETACCIATO. Se a Termoli c’è stato il record di nidificazione del fratino, con 20 siti in cui sono state deposte le uova, impegno dei volontari e non solo su tutto il litorale, come a Petacciato.

Ieri mattina l’associazione Ambiente Basso Molise ha dato merito al lido Ottanta, per la capacità di rispettare la biodiversità. «In tutti questi anni avete sempre sostenuto le nostre campagne di salvaguardia della Natura e, da sempre, dimostrate interesse per la tutela di un piccolo limicolo: il Fratino (Charadrius alexandrinus), contribuendo in modo determinante alla sua conservazione e conoscenza.

La popolazione del Fratino è diminuita del 50% in 10 anni, diventando una delle specie maggiormente minacciate di estinzione in Italia.

Il piccolo limicolo, protetto dalla direttiva comunitaria “Uccelli”, predilige frequentare le spiagge molisane e, per la sua tutela è partita la campagna “Lido Amico del Fratino” che vede impegnata Ambiente Basso Molise a premiare i lidi ove il Fratino ha nidificato e dove sono stati tutelati e protetti.

Domenica mattina alle ore 10.30 la premiazione di un lido che si è impegnato alla sua tutela (ritardando i lavori di messa in opera e costruzione) per far sì che la schiusa avvenisse senza disturbi».

Alla luce di questo Ambiente Basso Molise ha deciso di premiare il lido in questione con l’assegnazione della bandiera “Lido Amico del Fratino” e la consegna della targa “Lido Virtuoso 2021”, come avvenuto per il lido Alcione due settimane fa.