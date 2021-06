Altra ordinanza contro le soste selvagge, interdetto tratto del lungomare Nord

TERMOLI. Nella serie di ordinanze che hanno regolamentato, o meglio, vietato la sosta in diversi punti della città di Termoli, uno ha riguardato anche il lungomare Nord Cristoforo Colombo.

L’amministratore del Condominio denominato “L’Agave”, in data 3 maggio 2021, inoltrava la nota acquisita al protocollo prot. n. 26173, con la quale evidenziava la sosta abusiva, fuori dagli stalli a parcheggio, previsti sul tratto di strada di via Cristoforo Colombo all’altezza del civico 54; rilevate e riscontrate le problematiche di viabilità, rappresentate dai residenti nel tratto stradale compreso tra i civici 54 e 64, in quanto non consentono il regolare flusso veicolare e pedonale anche dalla mancanza di idonei marciapiedi; poiché si sono verificati continui casi di sosta non autorizzata, maggiormente nel periodo estivo, di autoveicoli e motocicli, che non consentivano il normale deflusso veicolare e pedonale, mettendo a rischio le condizioni di regolarità e sicurezza dell’area stradale e pedonale; dato atto che la stessa strada è caratterizzata dalla presenza di abitazioni, residence e attività balneari e pertanto, il traffico veicolare e pedonale, maggiormente nei mesi estivi, risulta essere intenso ed ostacolato dalla sosta di autoveicoli sul ciglio della strada che spesso rendono difficoltose le manovre di accesso alle proprietà private, sia per i veicoli dei residenti che dei villeggianti nelle strutture alberghiere, nonché alla sicurezza pedonale per il raggiungimento dell’attraversamento pedonale; con l’apposizione di adeguata segnaletica verticale di divieto di sosta.

Per cui, ritenuto per motivi di pubblico interesse e di sicurezza stradale dare esecuzione a quanto sopra evidenziato istituendo su sul lato destro, direzione Vasto-Termoli, in Via C. Colombo dal civico n. 64 (dopo l’esistente attraversamento pedonale) al civico 54, sul lato destro (direzione Vasto-Termoli) dal civico 64, dopo attraversamento pedonale, è stata ordinata l’istituzione del divieto di sosta permanente, dalle ore 0 alle ore 24.