Cinema e sociale: un progetto vincente sulla video-narrazione

TERMOLI. Cinema e sociale: un progetto vincente firmato dall’Ats di Campobasso con la cooperativa sociale termolese Kairos, il centro antiviolenza Be Free e il regista Simone D’Angelo.

La video narrazione sociale: è questo il nuovo promettente ambito di sperimentazione di un modello innovativo di intervento in ambito sociale promosso dal partenariato pubblico-privato composto dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, la Kairos Cooperativa Sociale onlus, la Cooperativa sociale Be Free e l’Associazione Culturale Lilly. Il gruppo ha candidato un progetto, risultato vincente per circa 130mila euro all’Avviso Pubblico “Educare” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche per la Famiglia. Il progetto ha per titolo “Video-narrazione sociale per la promozione di Empowerment tra i giovani (in sigla Vi.Nar.S – Empowerment)” e promuove interventi, sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività laboratoriali attraverso il diretto coinvolgimento dei giovani di età compresa tra 11 e 17 anni di scuole dell’ATS di Campobasso, nella promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale di persone con “fragilità” (vittime di violenze, persone con disabilità, minori a rischio). Il Progetto pilota in Molise poggia sulla valorizzazione delle reti cooperative già esistenti e su innovative forme di protagonismo dei minori in collaborazione con le filiere amministrative (ATS, servizi sociali, Scuole) puntando all’acquisizione di knowledge in tecniche di documentazione audiovisiva, ripresa, regia, montaggio e postproduzione. Ideato dallo psicologo analista Nicola Malorni e dal regista Simone D’Angelo, è promosso dall’Ats di Campobasso - Ente Capofila del partenariato e prevede la partecipazione di psicologi, educatori, assistenti sociali e avvocati per la parte socio-assistenziale, legale e pedagogica, di un giornalista professionista che curerà le attività di informazione e comunicazione e di diversi istituti scolastici afferenti all’Ats proponente. Nicola Malorni, presidente della Kairos e coordinatore del Servizio: «Crediamo nella capacità delle immagini di promuovere consapevolezza e trasformazioni profonde nell’essere umano, per questo ci affidiamo a partenariati capaci di accedere a questa specifica disposizione della mente umana di comunicare per immagini.

Il coinvolgimento di bambini e ragazzi in esperienze di introspezione è molto più facile se incontra la mediazione dell’immagine, spesso capace di fare emergere, attraverso i processi simbolici, molto più di quanto riescano la parola e l’intelletto. Con Simone D’Angelo la Kairos ha già sperimentato di recente la prima produzione cinematografica in olivicoltura sociale dedicata alla prevenzione delle violenze sulle donne – il cortometraggio Gocce - e con Be Free e l’Ats di Campobasso ha inaugurato già 3 anni fa il primo progetto pilota in olivicoltura rivolto a donne vittime di violenza – il progetto ASPEm. Con questo nuovo progetto, volgiamo lo sguardo alle nuove generazioni, convinti di poter dare un ulteriore contributo di consapevolezza al nostro territorio su tematiche che ci hanno fatto incontrare e che riteniamo debbano essere continuamente attenzionate, a più livelli, e con un più largo coinvolgimento delle comunità locali e soprattutto delle nuove generazioni»