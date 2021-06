I consigli su come coltivare cannabis

TERMOLI. Se pensate che leggere questo articolo sia illegale, tranquilli, tutto bene: la legge italiana consente dal 2016 la produzione (e la vendita) legale di cannabis light. La scelta di questa pianta è estremamente interessante per produrre in casa molteplici prodotti di tipo alimentare come ad esempio olio, farine e non solo: solo a livello nutrizionale la canapa presenta molteplici proprietà ed è coltivata da millenni. Online si possono facilmente trovare diversi tipi di semi autofiorenti di cannabis e la buona notizia è che la loro coltivazione non è difficile, anzi. In questo articolo andremo a vedere perché la scelta della canapa tra le diverse piante è ottimale e quali sono i consigli per coltivarla facilmente da sé.

Come la pianto

Partiamo dalla base. La pianta, come abbiamo accennato all’inizio, non necessita di condizioni particolari per quanto riguarda il clima. Per quanto riguarda l’aspetto legale, invece, non sono necessarie speciali autorizzazioni da parte delle forze dell’ordine quando si parla di canapa light: si può procedere alla coltivazione in casa in totale autonomia e senza la paura di eventuali ripercussioni.

Non esiste un solo tipo di semente di cannabis, anzi, ne esistono di molteplici tipi tra cui autoreferenti, femminizzati, regolari, semi di cannabis CBD. I tipi di semi che la legge permette di coltivare sono diversi a seconda dell’uso finale e si va dalle varietà dioiche per la raccolta di steli a quelle monoiche per la raccolta del seme.

Ma andiamo al sodo. Trovare il terreno ottimale sarà importante: da preferire quello a medio impasto, ovvero composto da sabbia, argilla e limo in parti uguali. Altro aspetto da curare è quello della preparazione dell’ambiente, con ad esempio la predisposizione di un impianto di irrigazione a goccia: pur non necessitando la canapa di molta acqua, vista la situazione climatica attuale è bene essere preparati, di modo da favorire la fioritura dei semi. I fiori vanno raccolti con delicatezza e quindi a mano: eventuali macchinari potrebbero rovinarli.

Se si vuole coltivare la canapa in casa non c’è nessun problema, sarà utile adoperare lampade a Led e grow box, che permettono di avere le condizioni climatiche ottimali in qualsiasi momento dell’anno; le medesime accortezze cui abbiamo appena accennato per la raccolta dei fiori valgono anche in questo caso

Impiego dei semi di cannabis

I semi di canapa possono essere consumati come prodotto alimentare e sono perfetti in cucina per condire gli alimenti dalle insalate, al riso, al pesce. Nel caso di alimentazione vegana o vegetariana sono un ottimo integratore per quanto riguarda la dieta.

I semi di cannabis non sono apprezzati solo per le loro proprietà alimentari, anzi. Da millenni la canapa è una pianta ottima nella realizzazione di tessuti apprezzati per la loro resistenza ma anche per le loro qualità traspiranti, tanto che la cannabis è diventata fibra principe per la realizzazione di capi casual d’abbigliamento e non solo. Anche la cosmesi la sta riscoprendo, sia nei trattamenti viso e corpo che in quelli per i capelli. Dei benefici e dei possibili impieghi della canapa potremmo parlare per ore ma lo scopo vero di questo articolo rimane la loro coltivazione; adesso siamo pronti a trasformarci in contadini!