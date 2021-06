Decreto di Toma, stop al lavoro nei campi quando fa troppo caldo dalle 12 alle 16

CAMPOBASSO. Nel corso dei lavori del Consiglio regionale, in riferimento ad un’interpellanza urgente presentata dal Consigliere Vittorino Facciolla avente ad oggetto “lavoro nei campi –divieto di lavoro per gli addetti all’agricoltura dalle 12:00 alle 16:00, sino al 31 agosto”, il Presidente della Regione Donato Toma ha inteso svolgere comunicazioni ufficiali all’Aula nelle quali ha evidenziato di aver emanato un apposito decreto, il n. 38 del 29 giugno 2021, nel quale si raccomanda a tutte le imprese agricole operanti sul territorio regionale –limitatamente ai soli giorni cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it rilevata a: “lavori esposti al sole “con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”- di evitare il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle ore 16:00. L’interpellante, sulla base di tali dichiarazioni, ha inteso ritirare il proprio documento rogatorio in merito.