Ci dovrebbe essere un limite all'indecenza

TERMOLI. Non sappiamo di preciso quanti sono gli anni da quando ciò che resta dell'ex cinema Adriatico è stato avvolto da una rete alta e nera, a occhio almeno una ventina. Proprietà di un privato, di anno in anno, non si riesce più a evitare lo spettacolo vergognoso a cui, termolesi e forestieri, devono assistere ormai da tanto tempo. Non sappiamo perché il proprietario sia ancora in attesa di licenze varie, se dipende da qualche ente che deve rilasciare licenze e a cui frega davvero poco della "bella" immagine del centro storico di Termoli che diamo a chi ci frequenta.

In ogni caso è qualcosa a cui ci siamo abituati ma è davvero qualcosa di indecente! In tutti questi anni i vari Comitati No Tunnel, No Tav, No Tap, No South Beach, No raddoppio ferroviario, nelle loro iniziative e nei loro ricorsi ed esposti non sono riusciti ad affrancarci dallo scempio che ci accompagna, in piano centro, da decenni ormai. E il "cubo nero" resiste e si farà un'altra estate insieme a noi alla faccia dei termolesi e dei forestieri.