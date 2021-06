Tris di pensionamenti all'istituto comprensivo Schweitzer

TERMOLI. Festa di pensionamenti all'istituto comprensivo Schweitzer di Termoli. Meritato riposo per due docenti e una storica segretaria. Una bella e toccante festa per il congedo dal lavoro dopo lunghi anni di onorato e proficua carriera nell'ampio atrio del plesso di via America hanno festeggiato con un gustoso conviviale l'insegnante Claudia De Gregorio, la segretaria Antonietta Ventrella e l'insegnante Isabella Festa (nella foto con la dirigente scolastica Marina Crema).

Le due docenti e la storica segretaria visibilmente commosse davanti ai circa 90 invitati a questa festa di commiato che hanno tributato loro attestati di stima per quanto hanno saputo dare al servizio della scuola, soprattutto in questi ultimi due anni tra pandemia e scuola in Dad.

Alla fine per tutti giustificate lacrime di commozione contornati da abaco e abbracci, con le parole di ringraziamentida parte della dirigente Crema che perde in un colpo solo tre insostituibili colonne della Schweitzer.

Alle tre signore congedanti, le felicitazioni e i ringraziamenti per la loro opera lavorativa anche da parte della nostra redazione.