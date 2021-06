La dottoressa Evelina Gallo nuova direttrice sanitaria dell'Asrem

CAMPOBASSO. Ultimo giorno formale di lavoro come direttore sanitario dell’Asrem per la dottoressa Maria Virginia Scafarto, che era stata chiamata come commissaria dopo l’addio di Gennaro Sosto ed è rimasta nell’incarico da cui va in pensione con l’avvento del direttore generale Oreste Florenzano.

Per questo, dopo aver fatto nuovamente ricorso all’elenco degli idonei, accogliendo le dimissioni rassegnate in data 21 maggio 2021, con nota assunta al protocollo Aziendale al n.63337 del 21-05-2021, decorrenti dal 1° luglio 2021; visto l’elenco regionale degli idonei all'incarico di direttore sanitario dell’Azienda Regionale del Molise, approvato con la deliberazione n.123/2020, è stato deciso di incaricare Evelina Gollo, dirigente medico 65enne originaria della provincia di Cuneo, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e di qualificato livello di professionalità, competenza ed esperienza, nuovo Direttore Sanitario.