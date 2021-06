Perché i Consorzi di bonifica possono inviare i bollettini per l’accredito dei contributi

LARINO. I Consorzi di bonifica sono enti nati nel 1882 ed inquadrati nell’ordinamento nazionale sin dal 1933. Gestiscono i servizi idrici, mantengono canali (di cui ripristinano gli àlvei) e si occupano dell’irrigazione. Il Molise ne conta tre (uno a Larino, un secondo a Termoli ed un terzo a Venafro) che assommano una contribuzione di diversi milioni di euro ed una extra-agricola che supera i 60.000. L’utenza sarebbe potuta “sfuggire” alla loro morsa tributaria se i Comuni non fossero restati inerti. Vediamo perché.

Nel 1996, un’inchiesta parlamentare aveva stabilito che tali enti potevano avere un senso se il governo del territorio e dell’ambiente avesse avuto una gestione unitaria. Allora il legislatore aveva optato per il ‘principio di localizzazione’, attribuendo le competenze della difesa del suolo, delle acque e di protezione della natura agli enti locali. Il Piano di coordinamento (PTC), affidato alle Provincie, sarebbe stato lo strumento unitario per programmare. L’attribuzione delle competenze avrebbe consentito la sintesi con i piani dei rifiuti, della depurazione, etc., permettendo il controllo dei vari fenomeni. Pertanto le pianificazioni generali di bonifica risultarono abrogate e sostituite dal Ptc; ed il d. lgs. n. 112/1998 conferì le funzioni di difesa del suolo e di gestione delle acque agli enti locali ed alle Regioni. Sono gli importi contributivi a creare polemiche.

La Confagricoltura contesta questo che definisce un “poltronificio” e ritiene che una conduzione meno politicizzata consentirebbe una risistemazione degli schemi idrici ed una ridefinizione delle tariffe. Cosicché non si verserebbero contributi esorbitanti per pagare strutture sovradimensionate. Mentre è stata annunciata l’eliminazione dei Consorzi, le Regioni sono state delegate a gestire il passaggio delle competenze. Ma, invece di eliminare gli sprechi, la riforma ha ”finto” di cancellare questi enti che, al massimo, passerebbero sotto altra dipendenza gerarchica. Entro il 30 giugno 2008, si sarebbe potuto procedere al loro riordino, facendo salvi funzioni, risorse e compiti svolti, ivi inclusa qualunque forma di contribuzione statale o locale.

Confermata la possibilità di procedere ad una rimodulazione tramite accorpamenti (vedi i consorzi finitimi di Termoli e di Larino) o soppressioni, agli enti subentranti rimase attribuita l’originaria potestà di imporre contribuzioni alle proprietà consorziate, nei limiti dei costi sostenuti per le attività istituzionali ed il personale sarebbe transitato nelle dotazioni organiche di Regioni, Province o Comuni, nei modi e nei termini fissati dai governi locali. Insomma, la presunta riforma dei Consorzi era stata posta a totale carico delle aziende. Tra il ’96 ed il ’98, si sarebbe potuta abrogare la norma che consentiva di rivolgersi al Catasto per verificare le rendite dei contribuenti. Infatti, quando le funzioni censuarie fossero state trasferite direttamente ai Comuni, questi avrebbero dovuto “rilevare gli oneri consortili gravanti sugli immobili“, rimanendo legittimati a limitare l’imposizione solo alle zone ove fossero sussistiti servizi erogati, previo approntamento di una zonizzazione (o di una mappatura) del territorio che tenesse conto dell’assunzione – da parte dello stesso ente – delle funzioni di manutenzione del suolo e delle acque. Ma i Consigli comunali non adottarono le relative delibere, le Provincie non avviarono la procedura di formazione del Ptc e non coinvolsero Regioni, Comuni e Comunità montane. Gli enti locali dovevano procedere alla mappatura del proprio agro per distinguere le aree soggette a miglioramento fondiario e quelle dove insistevano servizi diretti (quale quello irriguo). I risultati andavano comunicati agli enti consortili, agli Uffici di bonifica regionali ed agli Uffici del territorio. Infine, i Comuni avrebbero dovuto avviare la funzione censuaria.

Da quel momento, i Consorzi di bonifica avrebbero dovuto limitare l’imposizione dei contributi solo agli immobili ricadenti nelle aree definite soggette dai Comuni, ma questi avrebbero potuto pure esentare gli immobili ricadenti nella loro circoscrizione. Ma questi provvedimenti non sono stati assunti e sono rimaste operative le competenze vigenti alla data di entrata in vigore delle norme sul decentramento. Per ciò stesso, i Consorzi di bonifica hanno potuto continuare ad inviare i bollettini per l’accredito dei contributi.

Claudio de Luca