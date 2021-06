TORREMAGGIORE. Si è conclusa sabato scorso la settimana dedicata a Valentina La Porta, intendiamo la serie di omaggi al ricordo una ragazza e sportiva strappata alla vita quando aveva ancora 24 anni, a causa di un tragico incidente stradale accadutole mentre era in sella alla sua moto in via Pertini, a Termoli. Era il 13 febbraio 2020, alla vigilia del suo onomastico. Sabato scorso, 26 giugno, si è svolta una partita di calcio a cinque femminile, lo sport che lei praticava con successo nell’associazione sportiva Arcadia di Termoli e il suo presidente Antonio Giuditta ha voluto ricordare il gioco veloce e preciso che lei metteva in campo ogni volta. Il Memorial si è aperto con la lettura di una toccante lettera scritta dalla mamma di Valentina, la signora Eva, nella quale lei esprime tutto il suo dolore ed il grande amore per questa sua figlia che non è più tra noi. Un momento commovente per tutti, pubblico compreso, che nell’ascoltare quelle parole ha rivissuto la breve esistenza di una ragazza ben voluta.

A seguire è stata letto un pensiero scritto da parte di un’amica che ha ripercorso i tristi momenti del giorno dell’incidente e la speranza, vana, che Valentina si potesse salvare; purtroppo così non è stato ed oggi viene ricordata con affetto in questo memorial di calcio. Mamma Eva, poi, ha omaggiato il presidente dell’As Arcadia con una targa ricordo, augurandosi che questo memorial possa essere ripetuto anche nei prossimi anni proprio per non dimenticare Valentina. Del resto, tutte le giocatrici hanno partecipato con disponibilità e trasporto all’evento, segnando tanti gol sia per una squadra che per l’altra. Alla fine della partita c’è stato un momento molto particolare ed intenso quando è stato presentato il video intitolato “Ciao Mammà”, la canzone scritta e musicata da Antonio Castaldo, un cantautore melodico/neoromantico di origini napoletane ma oramai stabilmente residente a Campomarino, con gli arrangiamenti di Elio De Pasquale, le riprese di David Battista e la fotografia di BC Foto di Termoli. Antonio Castaldo è un bravissimo cantautore, che ha la capacità di parlare all’anima di chi lo ascolta, anche perché le sue canzoni prendono spunto da storie vere per cui è molto facile rivedersi nelle parole e nelle emozioni che questo artista trasmette. Nel bellissimo ed intenso video di “Ciao Mammà” le parole e le immagini si mescolano ai sentimenti ed alle emozioni di un rapporto tra madre e figlia che oramai può continuare solo attraverso il cuore e l’amore che lo colma. Un video che raggiunge l’anima di tutti e la presenza a sorpresa di Antonio Castaldo, che non è voluto mancare all’evento per ricordare Valentina la Porta, ha reso ancora più intenso il momento visto che l’artista ha cantato in diretta con una intensità tale da rendere speciale il tutto. Commozione, sentimenti, dolore ma anche tanto amore hanno chiuso l’evento ma non prima di lanciare verso il cielo di una sera d’estate dei palloncini bianchi e blu in un gesto simbolico per raggiungere Valentina ovunque lei sia.