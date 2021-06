Come e perché scegliere una scala elicoidale

TERMOLI. Le scale ormai non sono solo un elemento funzionale che serve a collegare i livelli di una casa, ma sono diventate un vero e proprio punto architettonico chiave in ogni abitazione, per questo una scala elicoidale o a chiocciola può davvero essere quel particolare che desta una grande impressione sugli ospiti. Le scale a chiocciola sono progetti altamente personalizzabili che, se ben pianificati, possono adattarsi a una vasta gamma di stili decorativi, dalle stanze tradizionali agli interni più eccentrici. In più, sono anche ottimi salvaspazio.

L’installazione di una scala elicoidale deve essere ben progettata fin dall’inizio, bisogna immaginare l’impatto che avrà su ogni piano e cercare di sapere come apparirà da ogni angolazione: la perfetta scala a chiocciola, soprattutto se rivestita con materiali di fascia alta come la pietra, possono conferire un aspetto davvero ricercato e raffinato ad ogni ambiente.

Materiali per scale a chiocciola

La scelta dei materiali per ogni scala elicoidale dipende in gran parte dal design degli interni della casa: il legno è di solito il punto di riferimento per le case tradizionali, mentre il metallo viene utilizzato in contesti ultramoderni, ad esempio con balaustre in ferro per decorazioni di ispirazione industriale o gradini in vetro di sicurezza temperato.

Una scala in cemento prefabbricato può essere rivestita con una vasta gamma di materiali: questa opzione è particolarmente utile in caso di accesso ai piani superiori per le attività commerciali, poiché può essere personalizzata anche alla fine del progetto, a seconda delle singole esigenze. Qualunque sia il materiale prescelto, bisogna fare attenzione che si adatti al design generale degli interni della casa.

I vantaggi di una scala elicoidale

Se si ha lo spazio giusto per l'installazione di una scala a chiocciola, se ne possono trarre numerosi vantaggi. Ne abbiamo scelti otto:

consentono di risparmiare spazio rispetto a una tradizionale scala lineare, senza rinunciare ad un design accattivante; sono assolutamente di tendenza, combinando funzionalità e stile. Offrono una vista perfetta e una prospettiva diversa sullo spazio circostante: un soggiorno glamour con bei mobili per esempio. non sono eccessivamente costose. Sul mercato si può trovare una vasta gamma di kit di scale a chiocciola tra cui scegliere. sono facili da installare, proprio perché la maggior parte viene fornita in un kit pronto per l'assemblaggio. possono combinare materiali diversi, dal legno all’acciaio, dalla plastica ai pannelli antiscivolo. sono funzionali e sicure, diversamente da quanto si può pensare non costituiscono un pericolo per i bambini molto piccoli e gli anziani. sono altamente personalizzabili, sia in termini di design che di materiali, quindi è facilissimo creare una scala elicoidale unica e perfetta per ogni abitazione. aggiungono valore alla proprietà, sono molto apprezzate da architetti e designer per il ritmo che riescono a creare e per le loro forme dinamiche. Per la loro funzionalità e sicurezza sono considerati un punto di forza positivo.

Una scala a chiocciola può trasformare completamente gli interni di una casa, rivelandosi una preziosa aggiunta a un soggiorno a pianta aperta, ma può essere utilizzata anche all’esterno, poiché consente di accedere ad altri livelli senza compromettere lo spazio del giardino.