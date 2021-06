Ospedale San Timoteo, idonei per l'incarico da direttore sanitario

TERMOLI. Il ruolo dimissionario del direttore sanitario facente funzione dell’ospedale San Timoteo di Termoli potrebbe avere le ore contate. E’ stata pubblicata, infatti, la determina del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano sulle domande pervenute per il ruolo ora coperto in via transitoria dal dottor Giovanni Serafini, da cui si era dimesso poco più di un mese fa.

L’avviso era stato pubblicato lo scorso 27 aprile, per la direzione medica del plesso di Termoli, dopo i richiami fatti in sede di ispezione ministeriale a gennaio.

La commissione di valutazione fu nominata il primo giugno e ora ha dato questo esito:

Celestino Sassi punti: 49/50, Francesco Sforza 48/50, Reimondo Petrocelli 34/50 e Gabriele Amicarelli 29/50. Secondo le informazioni assunte negli ambienti sanitari, i primi due sono destinati ad altri incarichi, per cui l’incaricando, chiamiamolo così, in forma non ufficiale, sarebbe Petrocelli. Tuttavia, si attende la formalizzazione da parte dell’Asrem.