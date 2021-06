«Ennesima lite al San Timoteo placata dalla portineria. Serve guardia giurata»

TERMOLI. «Così non si può andare avanti questa mattina ancora litigi ed alterchi, non è possibile lavorare in questo modo.

Anche questa mattina è già stato di nuovo chiamata ed è intervenuta la efficiente portineria per mettere ordine». Lo comunica il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«In ospedale a Termoli serve la guardia giurata e non può bastare il portierato per proteggere il personale e garantire il normale svolgimento dei servizi sanitari non solo per il laboratorio ma anche per il pronto soccorso e tutti gli altri reparti senza dover attivare ogni volta le forze dell'ordine quando ormai i fatti si sono verificati.

Code incontenibili, specie la mattina presto, al laboratorio analisi del San Timoteo dove i pazienti "spazientiti per la fila ed a rischio assembramenti hanno manifestano continuamente tutto il loro disagio per la situazione.

Di continuo il servizio di portineria deve intervenire a dare una mano nella gestione degli accessi alla segreteria del laboratorio e spesso a placare gli animi, e dove l'incandescenza rasenta lo scontro.

Il personale del laboratorio, in particolare quello della accettazione e dei prelievi, dimostra ogni sentita solidarietà a tutti i pazienti che si recano presso il laboratorio analisi che sono costretti a subire un disagio certamente non dovuto a mancanza di impegno degli operatori.

Soprattutto si porta all'attenzione di tutta l'utenza del basso Molise che la eventuale carenza di personale, infermieristico, o medico o tecnico, non dipende dalla volontà della dirigenza del laboratorio analisi.

In altre parole se manca il personale non è certo nella facoltà della dirigenza medica del laboratorio reperirlo.

Ad ogni modo il sistema di accesso al laboratorio funziona con accesso a prenotazione presso il CUP e queste prenotazioni sono mantenute molto alte per evitare le lunghe attese per le prenotazioni.

Questo tradotto significa che per non fare aspettare la gente si permette un numero più alto di prelievi, che significa un numero maggiore di persone concentrate nella stessa giornata ,che ancora significa poi una maggiore probabilità di fare una attesa più lunga per effettuare il prelievo.

Si pensi che se oggi un paziente si reca al CUP in questo momento e vuol fare le analisi il prima possibile il primo posto libero sarebbe a Trivento.

Quindi tutta la solidarietà al disagio dei pazienti ma anche l'appello ad un comportamento di tolleranza nei confronti degli operatori che già lavorano sotto stress e non possono essere continuamente affrontati e "aggrediti" come responsabili di una situazione totalmente estranea alla loro volontà.

Si ricorda che al momento la sede della direzione sanitaria è tecnicamente "vacante" dopo le dimissioni del dott. Serafini.

Non è più possibile che mentre si sta assistendo un paziente su un lettino ci si debba dedicare a placare gli animi e subire accuse del tutto fuori luogo».