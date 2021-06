TERMOLI. Un anno e mezzo di pandemia hanno solo rallentato propositi e progetti di uno dei programmi di valorizzazione delle tipicità locali, come la pesca.

In sala consiliare, a Termoli, stato dell’arte sul Flag costiero Molise, che seppur con cabina di regia in municipio, coinvolge tutti e 4 i comuni del litorale regionale.

Il presidente Vincenzo Ferrazzano, con Cloridano Bellocchio, Enrico Miele e Domenico Guidotti hanno illustrato i primi risultati raggiunti.

Una ripartenza caratterizzata dalla consapevolezza di come l’emergenza sanitaria abbia dimostrato l'importanza strategica di creare economie e comunità locali più resistenti (oggi si dice resilienti) agli shock a breve termine e ai cambiamenti a lungo termine; il Flag, nella sua azione di rafforzamento della comunità di pesca e delle sue capacità di sviluppo, è uno strumento utile e va ulteriormente rafforzato.

Quattro gli interventi principali: realizzazione del punto di degustazione a kmZero,

realizzazione di 4 box fish per vendita diretta e degustazione a kmzero

allestimento barca per attività di pescaturismo ed elaborazione progetto itinerario del gusto, marchio e regolamento di adesione.

L’obiettivo primario è promuovere e sostenere lo sviluppo di un mercato locale incentrato sull'aumento della produzione e del consumo di alimenti locali ( sani e sostenibili), quale modalità per garantire una maggiore resilienza della economia locale di fronte a shock esterni fornendo sostegno attivo ai pescatori.

Nei prossimi mesi ci sarà l’inaugurazione del museo del mare presso il Castello Svevo già allestito.

Interessante l’opera di coinvolgimento di almeno 16 ristoratori, che garantiranno con opportuni incentivi, almeno due ricette tradizionali nel menù con pescato locale artigianale.

Complessivamente, sono stati impiegati 410mila euro di contributi Flag Molise (140mila per Op San Basso, 130mila per i box fisch per i Comuni di Termoli, Petacciato, Campomarino e Montenero di Bisaccia, 40,270mila euro per pesca turismo e infine 100mila euro destinati al Comune di Termoli per la realizzazione del Museo del Mare. Ma il Flag Molise Costiero guarda avanti e tra i nuovi obiettivi da realizzare spiccano lo sviluppo di modelli di commercializzazione integrata tra prodotti ittici turistici ed artigianali con itinerari mirati per la vendita a chilometro zero, le ricette della tradizione, un marchio di certificazione, un portale dedicato e la costituzione di un network tra operatori della pesca e della ristorazione per un totale di 30mila euro.

La seconda azione mirerà a creare itinerari turistici di collegamento tra costa ed aree montane dei Gal Alto Molise e Gal Trigno Castellelce per favorire nuove opportunità di commercio e la creazione di relazioni di interscambio di saperi, buone pratiche e nuove idee attraverso il progetto “Smart-T-Ourit Land” per il quale sono previsti 38,426mila euro. La terza azione interessa invece il progetto “Crisis” teso a migliorare i servizi di prevenzione dei rischi ambientali e la sicurezza dei porti di Molfetta, Durres, Bar e Termoli. In totale sono a disposizione 247mila euro attraverso il contributo Interreg Ipa Cbc – Ita-Alb-Mon. In ultimo, dopo la realizzazione, si procederà all’inaugurazione del Museo del Mare al Castello Svevo.