La costa molisana è viva... lo dice il fratino

TERMOLI. Ventisei nidi, di cui 20 a Termoli, tre a Montenero di Bisaccia, due a Campomarino e uno a Petacciato. Ben 69 le uova, 39 i pulli nati, quattro quelli ancora non schiuse, 14 distrutte o rubate e 16 involati. E' questo il bilancio della stagione nidificatoria del Fratino sulla costa molisana, secondo il report ufficializzato dall'associazione Ambiente Basso Molise, che all'uopo aveva agito su autorizzazione prefettizia e collaborazione con la Guardia costiera. Un volatile simbolo della biodiversità, a cui dare spazio ed evitarne l'estinzione. La presenza del Fratino (Charadrius alexandrinus), in numero eccezionale nel 2020 e 2021, raro e delicato uccello è sicuramente un dato importante che conferma l’elevato valore naturalistico della costa molisana, tenendo conto che la presenza del Fratino è un indicatore biologico della qualità naturalistica di una spiaggia, ma anche un indicatore antropologico della sensibilità sociale all’ambiente. «Come abbiamo sottolineato in più occasioni, ci rendiamo conto delle difficoltà in cui tutti, comuni, forze dell’ordine e operatori turistici, si trovano a operare nella fase di riproduzione e conservazione del limicolo.

Fermo restando l’obiettivo principale di garantire la salute di tutti, con un minimo di collaborazione e di attenzione è possibile compiere le attività necessarie all’avvio della stagione balneare senza distruggere i nidi di una specie-simbolo della costa molisana che rischia di scomparire per sempre. Come volontari siamo disponibili a mettere in campo la nostra esperienza e ci auguriamo che si possano effettivamente ripetere su tutto il litorale molisano iniziative come quella dei mesi scorsi. Ambiente Basso Molise rimane a disposizione degli enti preposti e ribadisce la volontà di proseguire gli studi intrapresi, negli anni a venire, senza alcun compenso o rimborso. Si ringraziano: Capitaneria di Porto di Termoli per la grande professionalità, disponibilità e collaborazione. Grazie agli operatori: Grieco Antonio; Barone Simona; Rossi Maria Antonietta; Vizzarri Cinzia; Albanese Massimo; Moretti Michela; Petrilli Vittoria; Vallin Carolina; Giuliani Davide; Pesce Giuseppe; Giuseppe Amodeo; D’Antonio Giulia e i collaboratori: Carafa Marco, Marilena Del Romano, Stefano Taglioli. Inoltre, si ringrazia inoltre la Rieco Sud per aver fornito i cartelli di segnalazione dei nidi. Il Fratino è una specie politipica a distribuzione sub-cosmopolita. Si ritiene che la popolazione sia diminuita plausibilmente di almeno il 50% negli ultimi 10 anni. La specie è recentemente divenuta simbolo della naturalità delle spiagge ed è indicata come migratore regolare, nidificante e svernante. Obiettivo di questo documento è fornire una relazione sulla presenza, distribuzione e consistenza della popolazione nidificante nel 2021 del Fratino lungo le coste del Molise.

La sua presenza fornisce utili informazioni sullo stato di naturalità ottimale dell’ecosistema marino-costiero. Tuttavia, la specie appare gravemente minacciata per le tante attività e problematiche che interessano l'ambiente costiero e che stanno generando una forte diminuzione della popolazione presente in tutto il territorio molisano (secondo alcune stime la popolazione italiana è diminuita del 50% negli ultimi 10 anni). Secondo il rapporto Ispra 2015 la specie è minacciata dal degrado ambientale, come ad esempio l’urbanizzazione delle coste, l'erosione dei litorali sabbiosi ed il disturbo arrecato da attività turistiche e ricreative. Sul litorale molisano, all'enorme antropizzazione di cui sono state fatte oggetto le aree costiere, si aggiunge anche la pulizia meccanica delle spiagge che ormai viene, di anno in anno, anticipata al mese di aprile, con grave danno e perdite dei nidi di Fratino e di piante autoctone. Tale pratica oltre alla distruzione diretta dei nidi, costituisce un grosso impatto per la vegetazione dunale, ambiente particolarmente interessante e ormai estremamente raro sulle nostre aree costiere, che costituisce un biotopo utile ed indispensabile alla nidificazione e in parte al sostentamento trofico della specie in oggetto e al rifugio dei piccoli nidifughi. Tali alterazioni sono inoltre alla base dei fenomeni erosivi costieri in quanto riducono l’effetto di difesa costiera operato dalla fascia dunale.

Tali problematiche hanno portato la nostra associazione "Ambiente Basso Molise" a cercare un dialogo con le amministrazioni locali, al fine di avviare iniziative volte alla tutela e sensibilizzazione della popolazione nei confronti di questa specie (aree protette adibite alla conservazione dell’habitat, pulizia manuale tratti costieri, etc...) ma, con insufficienti risultati Nelle aree di nidificazione, dal momento della deposizione fino alla schiusa, al fine di limitare il disturbo antropico generato dai bagnanti che spesso a loro insaputa sostano nei pressi dei nidi impedendo la cova, si è ritenuto opportuno mettere in sicurezza i nidi, utilizzando un cilindro in rete metallica plastificata, paletti, corde e cartellini informativi e di segnalazione. Tutti i volontari hanno avuto il compito di individuare, delimitare, monitorare e tutelare i siti di nidificazione, al fine di migliorare, attraverso tali operazioni, il successo riproduttivo della specie. Durante le operazioni di censimento, abbiamo assistito alla migrazione di tante specie di uccelli.

La migrazione, ovvero lo spostamento che un individuo compie regolarmente tra le aree di svernamento e quelle di nidificazione, anche molto distante, altro non è che uno dei tanti adattamenti che permettono di fronteggiare situazioni diverse, e di sopravvivere ai cambiamenti. L’area di studio è costituita dall’intera fascia costiera regionale, caratterizzata da spiagge sabbiose e ambienti dunali, che va dalla foce del torrente Saccione al confine con l’Abruzzo (a nord del porto turistico di Montenero di Bisaccia), per una lunghezza di circa 36 km di ambiente idoneo». I rilevamenti sono stati effettuati con uscite pressoché giornaliere dal 15 marzo e saranno effettuate a tutto il mese di luglio 2021. periodo che rientra nella fase di riproduzione accertata in Italia. Il monitoraggio e la ricerca dei nidi di Fratino, degli adulti e dei giovani nati, è iniziata privilegiando i tratti costieri dove sorgono strutture balneari, secondo le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Termoli.