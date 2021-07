Commercianti ittici nel mirino del Nas: diverse le denunce dei Carabinieri

CAMPOBASSO. Nell'ambito dei controlli della sicurezza alimentare, il Nas di Campobasso, operante sull'intero territorio regionale di recente ha proceduto alla denuncia di un titolare di pescheria (area Trignina) per frode in commercio, per aver venduto pesce scongelato dichiarandolo fresco; alla denuncia di un commerciante ambulate di prodotti ittici (zona Matesina) per truffa e violazione alle legge sul reddito di cittadinanza, per aver percepito illecitamente il sussidio statale nonostante svolgesse attività lavorativa "in nero"; alla segnalazione all'Autorità Sanitaria di tre pescherie (territorio regionale) per carenze igienico-sanitarie e strutturali e per violazioni alle norme relative all'autocontrollo Haccp; alla chiusura, per gravi carenze igieniche, di un deposito alimenti e bibite (area Venafrana).