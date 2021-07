TERMOLI. IComune di Termoli e attività economiche del territorio hanno voluto mettere insieme il primo contest fotografico, promosso dall’Ufficio Turismo in collaborazione con gli esercizi commerciali, i ristoratori e le strutture alberghiere ed extra alberghiere del territorio termolese. L’iniziativa invita cittadini e turisti a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta. La città di Termoli e il suo territorio con le loro pluralità di vita, coi loro ritmi e relazioni possono essere attraversate frettolosamente e distrattamente oppure ammirate, vissute, amate o cambiate. Ogni città per quanto nota offre a chi la guarda e osserva l’occasione di essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista. «Sguardi diversi su Termoli e il suo territorio: qual è il tuo?», il leitmotiv del concorso, la cui partecipazione è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età.

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie. Quest’ultime dovranno essere trasmesse unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Il contest si suddivide in due categorie: resident, destinata a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età residenti nel Comune di Termoli; tourist, destinata a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età non residenti nel Comune di Termoli. La classifica sarà determinata dalla giuria e dalla votazione popolare. Chiunque sulla pagina social denominata La Termoli che “Mi Piace” potrà esprimere più preferenze mettendo il “Mi Piace” alle foto preferite. Le foto inviate verranno pubblicate subito dopo essere state visionate dall’Ufficio Turismo e sarà possibile esprimere la propria preferenza da oggi e fino alle ore 14 del 30 settembre 2021. Alla chiusura della votazione online verranno conteggiati i voti raccolti da ogni singola foto. Alla foto che avrà ricevuto il numero maggiore di preferenze (max pref.) online verrà attribuito un punteggio pari a 2, mentre per tutte le altre foto il punteggio sarà calcolato col seguente rapporto: 2/max pref. x voto singola foto.

La votazione complessiva, che determinerà il punteggio per la graduatoria finale, sarà costituita dal punteggio attribuito dalla Giuria sommato al punteggio attribuito dalle votazioni online, cosicché nella graduatoria finale si potrà avere un voto minimo pari a 0 sino ad un voto massimo pari a 10. Per garantire che la giuria non possa essere influenzata dall’esito della votazione popolare quest’ultima verrà aperta successivamente alla votazione espressa dalla giuria, che resterà segreta sino al giorno in cui verrà effettuata la sommatoria delle votazioni con la determinazione della graduatoria. La giuria verrà costituita una volta scaduti i termini di presentazione degli elaborati e sarà composta da quattro professionisti del settore, che esprimeranno un giudizio insindacabile. Per il contest è stata aperta una pagina Facebook “La Termoli che mi piace” dove, attraverso i “like”, saranno proprio gli utenti a votare le immagini più belle. L’iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa dall’assessore alla Cultura Michele Barile, ieri mattina, in sala giunta, alla presenza del dirigente Carmela Cravero e di Mattia Torraco che ha realizzato le grafiche del contest. Per la categoria “Resident” sono previsti tre premi. Il primo, un buono spesa di 250 euro da utilizzare presso gli esercizi convenzionati, il secondo premio, un buono da 150 euro e il terzo da 10 euro. Per la categoria “Tourist”, il primo premio è costituito da un week end in b&b più una vena e un aperitivo per due persone. Il secondo premio, un week end in b&b e una cena per due persone. Il terzo premio, un week end in b&b e un aperitivo per due persone.