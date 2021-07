Insulina e visite, i Diabetici del Basso Molise: non si disconosce il ruolo delle associazioni

TERMOLI. Sta diventando una vicenda di Stato, si fa per dire, la denuncia della Casa dei Diritti delle persone di Termoli su insulina e diabetologia. Dopo la precisazione da parte della Casa dei diritti rispetto al primo contributo dell'associazione Diabetici del basso Molise, quest’ultima, con Pino Ferrieri, non è stata in silenzio: «Replichiamo non per una sterile e inutile polemica con la Casa dei diritti: non si può disconoscere il ruolo delle associazioni, nella difesa dei diritti costituzionali, a cominciare da quello alla salute: noi siamo sul punto! Apprendiamo anzi con favore che le cose per il paziente diabetico rimasto senza insulina si siano risolte positivamente.

Da pazienti diabetici abbiamo piena consapevolezza degli esiti infausti che la mancata somministrazione di insulina potrebbe causare. Riteniamo però che nella vicenda, così come presentata da Casa dei diritti, restino dei punti da chiarire, e certo non per mancanza di correttezza - non potremmo mai dubitare! Se il paziente aveva diritto all’insulina, come più volte ribadito, doveva avere un piano terapeutico, e dunque aveva diritto alla prescrizione dell’insulina da parte del medico di base.

Non è possibile che le cose stiano diversamente. Invece, se (!) aveva prenotato al Cup una visita presso il reparto di diabetologia per quel giorno, la gravità della condizione patologica e tutte le valutazioni che ne conseguono sono di competenza del medico diabetologo, cui spetta decidere l'ordine di priorità. La terapia del paziente diabetico parte infatti dalla distinzione fondamentale tra diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Non sto qui a disquisire quali siano le differenze sostanziali. Anche questa distinzione è di competenza del medico specialista. Tuttavia l’esperienza e l’abnegazione con cui vediamo operare in condizioni proibitive i medici specialistici del reparto di diabetologia ci suggeriscono cautela nel riportare e interpretare i fatti, anche e soprattutto nell’interesse di quei pazienti diabetici per i quali lottiamo da decenni. Infine, se c’è qualcosa per cui lottare insieme, è la difesa dell’ospedale San Timoteo, perché il depotenziamento del reparto di diabetologia non sia l’ennesimo tentativo di privare i termolesi e i bassomolisani del diritto alla salute».