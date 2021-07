Regione, al via lo Sportello Telematico della Sezione Sismica Regionale

CAMPOBASSO. Con una nota a mezzo stampa il Sottosegretario Roberto Di Baggio, delegato all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale e il Consigliere Andrea Di Lucente, delegato alla digitalizzazione della P.A., anticipano le nuove procedure attivate per la presentazione delle pratiche edilizie presso la Sezione Sismica regionale.

Finalmente, a partire dal prossimo 13 settembre 2021, si potrà dire addio ai voluminosi faldoni e alla mole di documenti cartacei che costringevano professionisti e tecnici comunali a pesanti e ormai obsoleti passaggi burocratici tra gli Sportelli Unici comunali e la Sezione Sismica regionale.

Infatti, con la recente delibera n. 188 del 25 giugno, la Giunta Regionale ha attivato le nuove procedure di deposito sismico presso la Regione, che dovrà avvenire utilizzando la piattaforma telematica disponibile al sito www.regione.molise.it/Servizionline-SportelloUnicoSismica, un portale interattivo per la gestione di tutte le procedure che accompagnano le procedure di deposito e non solo.

Un nuovo modo di interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, che migliorerà il rapporto con gli utenti, in un percorso di innovazione digitale che, man mano, sta prendendo piede nella vita quotidiana e che, proprio a causa della recente pandemia, ha contribuito notevolmente alla gestione di procedure altrimenti paralizzate.

Di seguito le dichiarazioni del Sottosegretario Di Baggio e del Consigliere Di Lucente

Di Baggio:

“La piattaforma interattiva consentirà agli utenti di presentare telematicamente in formato digitale la domanda, gli elaborati progettuali e tutte le comunicazioni connesse: in tal modo tutta la procedura di deposito sarà immediata, veloce, pratica, sicura ed economicamente sostenibile, se si considera che, attualmente, le copie di documenti che vanno prodotte in cartaceo spesso sono notevoli e quindi con un costo importante da parte dei tecnici professionisti.

Senza contare il rischio di smarrimento di carteggio, che grazie al sistema informatico è praticamente azzerato e la certezza di date e protocolli immediati.

L’eliminazione della carta, inoltre, è un obiettivo ecologicamente nobile, che diminuisce sensibilmente lo sfruttamento delle risorse ambientali e, ancora, consente la progressiva informatizzazione degli archivi, che spesso sono sovraccarichi e necessitano di spazi importanti negli uffici. Inoltre il nuovo sistema annulla le distanze tra uffici regionali e comunali e liberi professionisti (a volte provenienti da altre regioni), non più costretti a raggiungere fisicamente sportelli dislocati su tutto il territorio, in orari rigidamente prestabiliti che non sempre si conciliano con le esigenze di tutti gli operatori.

L’uso della telematica riduce inoltre il carico di lavoro degli uffici comunali e regionali, alle prese con problemi di carenza di personale che ormai attanagliano il pubblico impiego, a causa di pensionamenti continui che hanno ridotto all’osso le piante organiche, con conseguente naturale dilazione dei tempi di evasione delle pratiche.

Era necessario che anche la Regione Molise si allineasse a procedure già in atto in altre regioni, attivando progressivamente procedure digitali in tutti gli ambiti amministrativi, ma, per consentire un graduale approccio all’utilizzo dei nuovi strumenti, abbiamo previsto un periodo “cuscinetto” fino al 31 ottobre, consentendo il “doppio canale”, ovvero cartaceo e digitale; poi a partire dal 1 novembre, sarà obbligatorio per tutti l’utilizzo della piattaforma.

In ogni caso gli Uffici regionali sono a disposizione dei tecnici comunali e dei liberi professionisti per ogni utile informazione, così da essere poi pienamente operativi, nel fine comune dello snellimento burocratico e piena efficienza della pubblica amministrazione, che deve essere al passo coi tempi per affrontare le sfide della modernità e rendere all’utenza servizi sempre più innovativi e professionali, a beneficio dell’intera collettività”.

Di Lucente:

“La digitalizzazione della pubblica amministrazione è un passaggio obbligato e necessario – ha spiegato il delegato al settore, il consigliere Andrea Di Lucente -. Non è più immaginabile che i cittadini debbano usare ancora il cartaceo per rivolgersi all’amministrazione oppure che gli uffici non possano avvalersi delle normali procedure informatiche che altrove sono una realtà da tempo. In questo modo rendiamo i procedimenti più veloci e snelli, arginiamo anche l’eccessiva burocrazia che, troppo spesso, fa affogare i cittadini.

Sono passaggi che stiamo avviando in ogni ambito dell’amministrazione e che nel settore dell’Urbanistica avranno un impatto ancora più forte e immediatamente visibile anche per i cittadini. Si tratta anche di una grande sperimentazione che, se da un lato servirà per accorciare tempi e rendere il lavoro più efficiente, dall’altro farà da apripista a nuove iniziative in materia di digitalizzazione che investiranno tutto l’ente. Portare la Regione più vicina al cittadino è l’obiettivo dei prossimi anni, renderne il lavoro migliore, più veloce ed efficace resta un dovere per tutti noi”.