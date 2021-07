TERMOLI. “Luna nuova” a Termoli. Dopo averlo presentato a Montecilfone nell'autunno scorso, bloccati dalla Pandemia, è tornata in pubblico per continuare la presentazione del suo primo libro romanzo "Luna nuova" la professoressa del liceo scientifico Alfano Rossana Vaudo.

L'evento si è tenuto presso il Lido Alcione, sul lungomare nord di Termoli, organizzato dall'Associazione culturale no profit apartitica a diffusione della cultura italiana in ogni sua forma la “Terra dei padri”, che era presente come moderatrice dell'evento con Franca De Santis, presidente dell'associazione.

A parlare di questa opera prima della giovane autrice Rossana Vaudo, un parterre di prim'ordine a cominciare dalla giornalista e direttrice di riviste Fernanda Pugliese, Anna Milanese e Luigi Balice.

Un romanzo che inneggia ai nuovi segnali di vita che vorremmo tanto iniziare fin da subito ma che ancora seppur sulla buona strada dobbiamo pazientare ancora un po', ma sono appunto questi messaggi lanciati come ha fatto Rossana che ci devono risollevare l'animo e generare in noi serenità.

Due storie viaggiano su linee parallele come due rotaie.