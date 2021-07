‘La Città Invisibile’ chiude, Decaro (5S): «Dignità umana non può passare in secondo piano»

TERMOLI. Come anticipato da TermoliOnLine ‘La Città Invisibile’ chiuderà i battenti tra una settimana. Una scelta forzata, visto che i locali dovranno essere ristrutturati, che tuttavia avrebbe potuto rappresentare un nuovo inizio per il centro di assistenza alla persona che sarebbe potuto tornare nei locali neoristrutturati. Ne è convinta la portavoce del MoVimento Cinque Stelle in consiglio comunale di Termoli Daniela Decaro che parla di «scelte dell’Amministrazione», rimarcando l’importanza dell’essere umano.

«Il grado di civiltà di un paese si misura anche dalla capacità di aiutare i più deboli. Trovare soluzioni è un dovere per chi amministra affinché nessuno rimanga indietro ma forse non è un pensiero condiviso – scrive Decaro - Dal 2018 con un servizio diurno di assistenza alla persona svolto da volontari, nei locali di via Olimpia, concessi dalla precedente amministrazione, i senzatetto avevano la possibilità di fare colazione, lavare i panni, farsi la doccia, soddisfare quindi dei bisogni primari. Da lunedì i locali di via Olimpia verranno ristrutturati e questa amministrazione non ha fornito una alternativa quindi il servizio chiude, come se fosse cosa da niente. Un problema che chi fa volontariato e quindi chi gratuitamente spende il suo tempo e le sue economie, deve risolvere. Dietro ogni essere umano c'è una storia, dietro ogni essere umano ci sono dei sentimenti, dietro ogni essere umano ci sono emozioni. Ho sempre pensato che le soluzioni si trovano quando si vogliono trovare. Nulla è impossibile. È solo una questione di scelte. I locali di via Olimpia magari ospiteranno il museo del mare una volta ristrutturati, chissà. Questione di scelte. Ne prendo atto. Prendersi cura di coloro che vivono per strada è un vantaggio per tutta la comunità sotto tutti punti di vista, sanitario, della sicurezza, del decoro urbano e una amministrazione non può pensare di delegare il problema alle associazioni di volontariato piuttosto che alla Caritas o alla Chiesa. I locali c'erano ed erano quelli di via Olimpia, ristrutturati possono continuare ad essere utilizzati anche per l'assistenza ai senza fissa dimora, è solo una questione di scelte, l'importante è dirlo, una semplice questione di scelte!»