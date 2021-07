TERMOLI. Ben 51 articoli per affermare il diritto al benessere animale. Un regolamento importante, su cui consiglieri di minoranza e di maggioranza, sotto l'impulso del presidente di commissione (la sesta) Costanzo Pinti e dell'assessora Rita Colaci, hanno lavorato per mesi, fino all'unanime approvazione. La conferenza stampa di presentazione c’è stata oggi in sala consiliare, con l’assessora all’Ambiente Rita Colaci e il dirigente Gianfranco Bove, con la presenza di cittadini e dei consiglieri della Lega Michele Marone e Bruno Fraraccio.

Conferenza seguita in diretta Facebook da Termolionline.

Il Comune di Termoli, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, con la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, con l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona) e nel rispetto di quanto contemplato nel documento detto "Carta Modena 2002", riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e zoo-antropologiche. A tal fine, il Comune di Termoli diffonde la conoscenza delle norme del presente Regolamento e con il supporto dei Servizi Veterinari dell'Asrem promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini, per una giusta e sana convivenza tra la specie umana e quella animale.

Il Comune di Termoli, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo. Il Comune di Termoli individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli. Il Comune di Termoli, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale. II presente Regolamento disciplina altresì l'accalappiamento, il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione, la cura, le norme di comportamento finalizzate alla prevenzione delle malattie degli animali (del singolo e della specie) ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Il Comune di Termoli in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento, al rispetto ed alla cura degli animali quale mezzo atto a concorrere allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.