Italia-Belgio 2-1: entusiasmo alle stelle per l'Italia di Roberto Mancini in piazza Duomo

TERMOLI. Una lezione di calcio per buona parte del match, velocità, schemi e tecnica, quella che ha permesso all'Italia di Roberto Mancini di battere coi soliti minuti finali di sofferenza un Belgio che sarà anche primo nel ranking Fifa, ma che ieri ha mostrato di meritare la sconfitta.

Azzurri tra le prime 4 nazionali d'Europa con sullo sfondo il sogno di Wembley che si comincia a materializzare. Entusiasmo alle stelle nelle piazze del Paese, come a Termoli, dove dinanzi al maxischermo si radunano i tifosi.

Un senso di appartenenza che dopo anni bui, specie negli ultimi 3 mondiali, salve qualche altro raro sprazzo agli Europei tra il 2012 e il 2016, vede l'Italia tornare grande. In piazza Duomo la gioia è palpabile, come ai gol di Barella e Insigne, con l'urlo strozzato per la rete annullata a Bonucci e l'amarezza per il rigore dubbio segnato da Lukaku e l'infortunio a Spinazzola, ma ora tutti a seguire Italia-Spagna.