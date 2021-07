Campagna vaccinale: in Molise somministrate 278.252 dosi

CAMPOBASSO. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri il Molise ha somministrato 2.736 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 275.516 del primo luglio alle 278.252 di venerdì 2 luglio.

Delle dosi inoculate 197.477 (ieri 2.583) sono state Pfizer-BioNTech, 47.747 AstraZeneca (148), 27.719 (3) di Moderna e 5.309 (2) di Janssen.

Nella suddivisione per categorie abbiamo 9 somministrazioni sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 14.834), 9 su personale sanitario (16.301), 1 su ospiti delle Rsa (4.857), 7 sulle forze armate (5.040), 581 sugli Over 60 (94.195), 82 su soggetti fragili e vulnerabili (61.943), 40 sui caregiver (4.584) e 2.007 per altre categorie (76.498).

La fascia over 80 con 54 somministrazioni arriva a 47.222 dosi inoculate.

La fascia 70-79 anni, vanta 221 vaccinazioni e un complesso di 44.368 dosi.

La fascia 60-69, ha avuto 364 somministrazioni, per un totale di 58.196.

La fascia 50-59, con 1.793 dosi, arriva a 56.013.

La fascia 40-49, con 80 dosi, arriva a 35.579.

La fascia 30-39 con 122 dosi arriva a 19.086.

La fascia 20-29 con 84 dosi arriva a 13.443.

La fascia 18-19 con 12 dosi arriva a 3.387.

La fascia 16-17 con 5 dosi arriva a 496.

La fascia 12-15 con 1 dosi arriva a 462.