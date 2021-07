TERMOLI. Venga a fare una camminata in via Sardegna, ma non con lo scooter. E' pericoloso per via delle tante buche, alcune profonde, che "insistono" su questa strada. L'invito, per niente ironico è rivolto al dirigente ai Lavori Pubblici del comune di Termoli.

Stavolta usciamo dal cono d’ombra di un ‘latente’ conflitto d’interesse, vista la presenza in zona della sede di Termolionline, come evidenziato nella pubblicazione dello scorso 25 maggio, poiché da allora un mese abbondante è trascorso, oltre 5 settimane, ma di interventi di messa in sicurezza del manto stradale di via Sardegna non ne sono stati realizzati.

Cogliamo l’occasione che ci viene data dai lavori in corso d’opera successivi alla tappa del Giro d’Italia per esortare l’amministrazione comunale e l’assessorato ai Lavori pubblici di via Sannitica a muoversi per tempo, poiché in questa già affollata stagione estiva, l’utilizzo massivo di ciclomotori, scooter e altri veicoli a due ruote, la cui moda impazza, impone che le strade siano sicure.

Come ribadito nel precedente articolo, parliamo di una strada che andrebbe considerata maggiormente in quanto è tra le più trafficate della città visto che si trova dinanzi all'Asrem (vecchio ospedale) ed è meta ogni giorno di centinaia di persone.

Lo stato della strada resta pietoso e a testimonianza delle tante buche riportiamo ancora una volta dettagliata galleria fotografica. Oltre alle buche di cui ci occupammo già in passato con questo articolo, c'è da risolvere un'altra situazione, quella dei parcheggi.