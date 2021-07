URURI. Dopo l’ultima assise consiliare del 30 giugno scorso, in scena al municipio di Ururi “La giornata dell’orgoglio” per omaggiare e ringraziare tutte quelle persone che, a vario titolo, si sono prodigate nell’aiuto della popolazione durante un anno e mezzo di pandemia.

Il sindaco Raffaele Primiani e tutti gli altri amministratori, ricordando che non siamo ancora fuori dalla pandemia, hanno ricordato le fasi più dure della stessa, durante il lockdown, quando diversi attori hanno contribuito ad alleviare i problemi dei concittadini chi rifornendo di cibo tutta la cittadinanza, chi distribuendo i medicinali o consegnando la spesa, chi presidiando il paese all’entrata e all’uscita. Nel suo discorso, il primo cittadino Raffaele Primiani, si è rivolto ai diversi soggetti che si sono adoperati per il bene della comunità dicendo che «è stato costruito, passo dopo passo, un pezzo di storia italiana, scegliendo di lottare e non chinare mai la testa. Un pensiero doveroso va ai figli, alle mogli, ai mariti che hanno deciso di supportare l’operato di chi ha sottratto tempo ai propri affetti rischiando anche la propria salute per il bene collettivo.

A loro voglio dire-prosegue il sindaco- siate onorati di avere a fianco persone così speciali e coraggiose; siate fieri di avere al vostro fianco chi, tutti i giorni, indossa un camice o una divisa, perché quel camice o quella divisa, rappresenta un pezzo fondamentale del nostro Stato che vi rende orgogliosi di essere italiani. Quindi, come amministrazione, è stato deciso di premiare con una medaglia al merito civico i medici ed i volontari che hanno impiegato il loro tempo alla campagna di screening gratuito che per ben sei mesi ha schermato i nostri concittadini e con pergamene celebrative per le forze di polizia che hanno presidiato il nostro Comune durante la fase più dura dell’emergenza pandemica. Ricordiamo che, se Ururi si è mantenuta, anche durante le fasi più critiche della pandemia, a livelli non alti di contagi, è stato proprio grazie, all’impegno dei concittadini nel rispetto delle restrizioni insieme al lavoro di medici, infermieri, volontari che hanno effettuato i test antigenici gratuitamente per ben sei mesi!»

La prima ad aver ricevuto il riconoscimento è stata Amalia Carmosino che ha rappresentato Ururi ed il Molise con la scuola John Dewey in occasione dell’inizio dell’anno scolastico a Vo Euganeo, in quel di Padova, primo Comune dichiarato zona rossa. Poi, è stata la volta della macelleria che ha rifornito di carne e non solo tutta la popolazione; poi è stata la volta del maresciallo della polizia municipale Raffaele Intrevado e del comandante della stazione dei Carabinieri maresciallo Claudio Mandrone; poi sono state premiate le associazioni (Croce Rossa e Protezione Civile), i nonni vigili; i dottori Sofia Perrino, Emilia Straccialano e gli infermieri Samantha Straccialano e Carmine Rotondo nonché una giovane e fresca di studi universitari in scienze infermieristiche come Milena Pellegrino che ha dato subito il suo aiuto come volontaria durante la pandemia.

A sorpresa è stato premiato anche il consigliere delegato alla cultura Emiliano Plescia che, oltre ad organizzare e gestire tutti gli appuntamenti di screening per ben sei mesi, ha anche fatto da volontario tutto bardato durante l’attività di screening e, naturalmente, è stato premiato il Comune nella sua interezza perché la parte politica (gli amministratori) non avrebbero potuto fare un gran che senza una macchina burocratica efficiente che permettesse di concretizzare tutte le idee.