CAMPOMARINO. Aspettando il cartellone estivo termolese, di cui conosciamo solo il Termoli Jazz Festival, è uscito quello di Campomarino, sempre denominato Aestiva, tenuto a battesimo con l'assessorato al Turismo della giunta Silvestri, retto da Michele D'Egidio.

Oltre 35 eventi tra luglio e agosto animeranno Campomarino con una programmazione continuativa che valorizza il patrimonio artistico, storico e culturale e lancia un forte segnale di ripartenza per la stagione turistica.

L'Assessorato al Turismo e l'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, con la collaborazione del delegato alla Cultura, lanciano il nuovo calendario degli eventi denominato Aestiva 2021; un programma ricco di eventi attraverso i quali si è cercato di coinvolgere soprattutto artisti e associazioni locali, al fine di dare un segnale importante di rinascita e di coesione dopo i mesi bui della pandemia.

L'Aestiva 2021 quindi non perde il suo fascino, nonostante il periodo problematico e le restrizioni che impongono un grande sforzo organizzativo.

L’evento clou dell'estate sarà il concerto live della band del momento "COLAPESCADIMARTINO", che si esibirà lunedì 9 agosto nello stadio "Santa Cristina", ma non mancheranno i tanti appuntamenti culturali con l'Aut Aut Festival e l'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, le esibizioni delle band locali sulle quali si è deciso di puntare in modo forte, appuntamenti dedicati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, due serate dedicate alla musica Jazz ed eventi riservati al cabaret per adulti bambini.

Uno spazio importante è stato riservato anche agli eventi sportivi delle associazioni locali e a tanti altri appuntamenti volti a valorizzare le potenzialità turistiche della nostra cittadina. Il tutto con l’obiettivo di ripartire all’insegna del turismo e della cultura, trasformando l'estate 2021 in un’occasione di arricchimento e di svago per i residenti e i tanti turisti.

Un ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno collaborato e saranno coinvolte negli eventi dell’Aestiva e alle band del posto con cui abbiamo deciso di ripartire!

L'assessorato al Turismo invita tutti a partecipare, nel rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti ed augura una buona Aestiva 2021!

Di seguito l’elenco degli eventi in programma:

9 luglio h. 18.00, Stadio “Santa Cristina”

Play Makers DISNEY UEFA

A cura di scuola calcio Adriatica Campomarino

10 luglio h. 22.00, Piazza Falcone

Cover Band “La cantina sociale”

11 luglio h. 22.00, Largo Santa Maria a Mare

Cover Band “Kiss E Cheese”

17 luglio h. 21.30, Piazza Wojtyla

Musica live “Franco e Vincenzo”

18 luglio h. 22.00 Piazza Falcone

Cover Band “Acid Lake”

21 luglio h. 19.00, Borgo Antico

AUT AUT Festival “Francesca Capozza”

22 luglio h. 22.00, Largo “Santa Maria a Mare”

“Rose Jazz Nights”

A cura dell’associazione Jack Sensorial by Mafalda Minozzi con Paul Ricci

23 luglio h. 22.00, Piazza Falcone

Cover Band “Ora Zero”

23-24-25 luglio

Festa Patronale

26 luglio h. 22.00, Piazza Falcone

Cover Band “Lucio Punto Zero”

29 luglio h. 21.00, Largo Santa Maria a Mare

II ed. Festa degli anziani

A cura Assessorato politiche sociali

30 luglio h. 22.00, Nuova Cliternia

Cover Band “Panic Rum”

31 luglio h. 22.00, Piazza Falcone

Cover Band “Pirata”

1 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

Rock Band “SVAF”

2 agosto h. 21.30, Palazzo Norante

“Arte e Vinile”

A cura di Istituzione Cultura e Collettivo Da Future

3 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

Cabaret “Maurizio Santilli”

5 agosto h. 19.00, Largo Santa Maria a Mare

AUT AUT Festival “Paolo Chimisso”

6 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

“Antonio Castaldo Live”

8 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

Cover Band “La Cantina Sociale”

9 AGOSTO H. 21.30 STADIO “SANTA CRISTINA”

LIVE “COLAPESCEDIMARTINO”

10 agosto h. 19.00, Largo Santa Maria a Mare

AUT AUT Festival “Charles Papa”

11 agosto h. 21.30, Piazza Falcone

Musica Live “Franco e Vincenzo”

12 agosto h. 21.00, Borgo Antico

“Borgo stelle e sapori”

13 agosto h. 18.30, Palazzo Norante

“Un tuffo nella storia”

A cura dell’Istituzione Cultura

15 agosto, Nuova Cliternia

Festa della Madonna Grande

16 agosto h.21.00, Largo Santa Maria a Mare

Festa della Filitalia International

17 agosto h. 21.30, Piazza Falcone

“Cabaret per bambini”

“Peppe e Checco Show” con la partecipazione di Nicolas Ficocelli

19 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

Cover Band “Kiss E Cheese”

21 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

Cover Band “Panic Rum”

23 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

Cabaret “Gianni Marino” di Made in Sud

27 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

Rose’ Jazz Nights”

A cura dell’associazione Jack Lauren Henderson

28 agosto h. 22.00, Piazza Falcone

Cover Band “The Hammers”

29 agosto dalle h. 07.00

1° Memorial Peppino Borsella

Gara ciclistica su strada amatori

3-4-5 steembre dalle h. 16.00

“Polivalente “Paiotti”

IX Trofeo CampoHockey 2021”

A cura dell’Associazione sportiva Kemarin Hockey