TERMOLI. Ad aprire i lavori del Green Day, ieri mattina, a Termoli, nell’auditorium della chiesa di San Francesco, è stato il minuto di silenzio per commemorare Eugenio Onori, che doveva essere della partita come relatore, iscritto anche in locandina, ma scomparso purtroppo alcuni giorni prima.

A rendergli omaggio organizzatori di PL (Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) e Amopol Molise.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Roberti e dell'assessora all'Ambiente Rita Colaci, intervenuti nel momento di confronto e aggiornamento professionale riservato alle tematiche ambientali nelle competenze delle Polizie locali, Pietro Cappella e Alessandro Corrias.

In evidenza i "Controlli di Polizia nel trasporto dei rifiuti e sistema di estinzione dei reati contravvenzionali".