Nuova Tac al San Timoteo di Termoli, lunedì l'inaugurazione dell'apparecchiatura

TERMOLI. Non si può dire che non l'abbiamo inseguita a lungo, almeno negli ultimi tre anni. da quando ci furono tutte le polemiche conseguenti alla vicenda Cesaride, che fece emergere la necessità di una Tac nuova, al di là dei fatti di cronaca che sfociarono in una inchiesta e in una ispezione ministeriale.

Abbiamo seguito passo passo tutti gli step amministrativi, dopo l'acquisto, la necessità di adeguare i locali e la messa in esercizio: domani, lunedì 5 luglio, finalmente, ci sarà l'inaugurazione della nuova Tac all'ospedale San Timoteo.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, alle ore 10.30, sarà a Termoli, presso il Presidio ospedaliero San Timoteo, per l’inaugurazione della nuova apparecchiatura. Oltre al governatore, saranno presenti il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, e il direttore dell’Unità operativa complessa di Radiodiagnostica, Roberto Camperchioli.