CAMPOBASSO. La Commissione per la Parità e le Pari Opportunità della Regione Molise insediatasi pochi mesi fa con un ritardo di tre anni nel pomeriggio del 2 luglio ha organizzato un evento di presentazione sulle sue attività presso la Sala Parlamentino a Palazzo Vitale.

Nel corso della presentazione è intervenuta la Presidente della Commissione Maria Grazia La Selva, pe due vice presidenti Angela Di Birra e AidaTrenta lance, il Presidente della Regione Molise Donato Toma e il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone.

Al termine dell'evento Toma e Micone hanno consegnato una targa di ringraziamento allo studente del Liceo artistico "B.Jacovitti" di Termoli, Jacopo Andreani, che ha curato la grafica del logo della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità.

In apertura il Presidente regionale ha ringraziato i membri della Commissione pari opportunità per il lavoro già svolto in questi pochi mesi di attività. Inoltre, ha ricordato che oggi è stato insediato il nucleo di valutazione di professionalità il quale è costituito di una donna e due uomini. A tal proposito, per sottolineare la sua posizione in merito al tema della parità di genere ha sostenuto nell'occasione dell'insediamento della sostenuto "ho detto al membro di genere femminile del nucleo di valutazione che non è stata nominata perché donna ma perché brava. La donna non si sceglie in quanto tale ma per le competenze. La parità deve essere fattuale e deve essere attuata in tutti i campi e in tutti i luoghi. Bisogna superare il concetto di quota rosa e far emergere il concetto che alla base di tutto ci deve essere il rispetto".

All'intervento del Presidente hanno seguito quello della Presidente della Commissione Mariagrazia La Selva e le due vice presidenti Angela di Burra e Aida Trenta lance.

La Presidente ha ringraziato tutti coloro che hanno presenziato all'evento e in particolar modoi rappresentanti della Prefettura di Campobasso e di Isernia, dell'Università del Molise, del Rotary di Campobasso.

Ha continuato ringraziando Toma e Micone per la loro presenza poiché è rappresentativa della volontà della regione di lavorare in sinergia con la Commissione.

Prima di passare la parola alle vice presidenti ha ringraziato tutti i membri della Commissione dicendo "la Commissione e i suoi membri fin dal primo istante hanno dialogato e si sono mostrati propositivi e attivi. Ci si è messi a lavoro da subito in maniera unitaria".

"L'importanza di un lavoro sinergico tra la regione e la commissione ma anche tra la Commissione e le associazioni presenti sul territori, gli enti pubblici, le scuole etc.è la principale volontà espressa dalla Commissione" come ricordato dalla Trentalance. Quest'ultima ha continuato il suo intervento descrivendo le attività che la commissione ha progettato e come si sta organizzando, sottolineando la volontà della commissione di sensibilizzazione a temi importanti come la violenza contro le donne, il diritto delle donne di avere la possibilità di vedere applicata la legge 194 sull'aborto e la necessità di vedere attuata una legge importante come quella relativa all'endometriosi.

Anche la Di Burra, successivamente, ha sottolineato l'importanza di avere all'interno della Commissione sia uomini che donne in quanto permette di avere una visione completa delle problematiche da affrontare e delle attività da intraprendere.

Infine, ha aggiunto che la Commissione si è posta come obiettivo quello di svolgere attività, principalmente nelle scuole, mirate alla sensibilizzazione al tema della parità di genere.

Al termine è intervenuto il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone che, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti ha dichiarato che "la vivacità di tutti i componenti della Commissione e la loro voglia di lavorare fattivamente al tema e confrontarsi è emersa fin dal giorno dell'insediamento. Per qualsiasi cosa il Consiglio Regionale è a disposizione".