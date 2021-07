«Uno spazio per la Città invisibile: no alla chiusura senza soluzioni idonee»

TERMOLI. Sarà un mese di luglio rovente per le polemiche relative al provvedimento di sgombero dei locali occupati dall'associazione Città invisibile, che già hanno alimentato diverse prese di posizione, anche di natura politica, a Termoli.

Intanto, per non lasciare nulla di intentato, partita una iniziativa che mira a sensibilizzare ancora di più la pubblica opinione, con una petizione lanciata su Change.org.

«"La città invisibile" ha ricevuto l'avviso che entro una settimana dovrà lasciare lo stabile comunale che da 3 anni ospita i suoi servizi per persone senza dimora. Le istituzioni finora non hanno proposto nessuno spazio alternativo.

Noi sottoscritti/e chiediamo al Comune di Termoli di non chiudere il centro diurno per persone senza dimora di Piazza Olimpia 1, finché non saranno trovate delle soluzioni idonee (raggiungibili e con spazi adeguati) ad accogliere tutti i servizi che in questi anni "La città invisibile" ha offerto alla popolazione in condizioni di marginalità.

Siamo convinti/e che questa esperienza vada tutelata perché è un bene di tutta la collettività».