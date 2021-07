GUGLIONESI. Da tempo, ormai, a Guglionesi aleggia un clima teso con differenti vedute sulla decisione da parte dell’attuale amministrazione, di chiudere l’istituzione centenaria della “Mimì Del Torto”.

Questo clima ha portato, nel pomeriggio di mercoledì 30 giugno, a forti scontri maggioranza e opposizione, durante il consiglio comunale.

Tensioni e scontri e, anche qualche parola di troppo sono arrivate anche dai cittadini presenti durante l’assise, poiché l’istituzione è stata appellata come “il cancro di Guglionesi e lo scatolone” e non solo ma secondo qualche consigliere “è immorale tenere aperta una struttura che dà questo tipo di servizio avendo una scuola materna”. Statale o Mimì Del Torto, questo è il vero nocciolo della questione?

Un pubblico per lo più giovane, con figli al seguito. Bimbi piccoli che hanno rappresentato tutti quei bambini che vogliono esser iscritti alla Mimì Del Torto. Famiglie che vogliono sapere che fine farà questa istituzione. Chiedono trasparenza. E le loro voci, le loro domande sono state ben poste dalla minoranza.

Perché mancano i soldi alla Mimì Del Torto? Perché l’amministrazione non rende pubblici gli atti, i bilanci dell’istituzione? Perché alla minoranza non è concesso di visionare gli atti?

Queste sono le domande più che lecite che ieri nel consiglio sono venute fuori.

Dall’opposizione, nelle persone di Giuseppe D’Urbano, Elisa D’Astolto e Antonio Tomei, nasce una sintesi piccante, “come mai al 31 dicembre 2019 il bilancio della Mimì Del Torto era in attivo a +12mila euro e al 31 dicembre 2020 il bilancio vede un ammanco di -87mila euro?”.

“Come mai sono stati pagati tecnici da 600 euro, perché si è chiesto consulto ad esterni e non è stata avvisata la cittadinanza?”.

Il mormorio in consiglio aumenta. A dicembre il sindaco Bellotti disse che per la Del Torto, i genitori avrebbero dovuto pagare una retta, cosa che a distanza di mesi, proprio quei genitori accettano di buon grado proprio per non perdere la scuola. E, soprattutto, per il diritto di scelta dell’educazione scolastica dei propri figli.

Durante l’assise, però, emerge il particolare che l’attuale amministrazione non si prenderà carico dei pagamenti del debito contratto dall’istituzione Del Torto.

Approvate, però dopo scontri e tensioni, tutte le delibere relative alla Mimì Del Torto, poiché solo la minoranza insieme alla Presidente del Consiglio, Barbara Morena, hanno votato contro.

“Il doppio accantonamento proposto nella prima proposta di quest’assise è inutile, poiché come andremo a vedere nella seconda proposta, questa maggioranza non intende coprire il disavanzo della gestione dell’istituzione- afferma D’Urbano- Quindi, non solo non si vuole procedere come avevano suggerito sia il revisore dei conti sia il professor Ziruolo, al quale avete pagato un compenso di 600 euro per un consulto ma non volete prevedere neanche la copertura finanziaria. Oltre a non prevedere la copertura finanziaria andrete ad approvare il rendiconto del comune, dell’istituzione e il bilancio consolidato. Giuridicamente tutto questo è illusorio, pertanto perché avete previsto il doppio accantonamento?”.

Dalle carte in mano all’assise si parla di un accantonamento di 150 mila euro per il bilancio di previsione, un accantonamento di 87 mila euro per il consuntivo ma la maggioranza non vuole riconoscere i debiti.

Secondo la maggioranza non sono rispettati i presupposti del 194 del riconoscimento del debito fuori bilancio ma “questi presupposti sono compiti che il consiglio comunale deve definire”.

Vaso di pandora scoperchiato, chi lo ha riempito? Perché non sono state pagate le maestre? Perché siamo arrivati a questo punto? Ai cittadini non è dato sapere e per questo chiedono a gran voce un consiglio comunale pubblico all’aperto con possibilità di prendere la parola.

I genitori sono sul piede di guerra, “a questo punto i nostri figli li portiamo a Termoli vista anche l’affermazione della preside che le classi sono piene e non possono essere iscritti altri bambini”. Qualcuno, invece, dice “porto i miei figli a scuola ma a questo punto cambio anche residenza. Il mio voto qui non vale nulla”.

Nel video lo scontro tra il consigliere D’Anselmo e D’Urbano dopo l’attacco del primo al secondo.