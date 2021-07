TERMOLI. La Città Invisibile. Che cos'è?

È un luogo di inclusione, di rispetto degli altri e delle loro diversità, dove viene garantita la dignità della persona.

È un luogo dove si impara a conoscersi e riconoscersi come parte integrante e fondamentale della società.

È un luogo dove ci si incontra, confronta e condivide.

È un luogo in cui volontari e utenti dialogano e lavorano insieme proprio come si fa in una famiglia.

In questi tre giorni si è dialogato su temi importanti come la sofferenza e la cura; argomenti sempre più rilevanti in particolare, in questo momento in cui la città, come il resto del mondo, è stata colpita dalla pandemia.

Sabato pomeriggio c'è stato il terzo ed ultimo incontro. Da programma questa giornata doveva essere dedicata ai festeggiamenti per gli anniversari di attività di Faced e dell'associazione Città invisibile.

Purtroppo la gioia e l'entusiasmo che dovevano far da padroni in questi tre giorni sono stati sopraffatti da delusione e tristezza causati dalla notizia, da parte dell'amministrazione comunale, che la città invisibile dalla prossima settimana non avrà più il suo spazio.

Questa comunicazione ha sconvolto tutti, i volontari, i cittadini ma soprattutto gli utenti, i cosiddetti fragili, che con il servizio a loro offerto erano tornati ad avere una dignità.

Quest'incontro di chiusura si è svolto in maniera assembleare in modo da dare la possibilità a tutti di esprimere il proprio pensiero, la propria idea o anche semplicemente condividere la propria esperienza.

Dal confronto è emersa in maniera forte la delusione degli utenti della Città invisibile. Finalmente avevano trovato un posto dove potersi lavare, lavare i propri abiti, fare colazione in poche parole un posto dove ricostruire la loro dignità. L'aspetto più importante che è venuto fuori dalle testimonianze è che per gli ospiti questo luogo non era importante solo per i motivi sopra elencati ma aveva un ruolo speciale perché al suo interno si sentivano osservati e ascoltati senza pregiudizi. Il piacere e la gioia di lavorare e impegnarsi in uno spazio in cui nessuno ti giudica è quanto emerso anche dalle forti testimonianze degli ospiti del Noce.

Infine, i volontari hanno espresso la loro amarezza per quanto sta accadendo. Si sono dichiarati indignati perché un amministrazione comunale non può chiudere un servizio così importante in un momento così delicato senza fornire nessuna alternativa. Si sono mostrati delusi perché questo luogo non è importante solo per gli utenti ma anche per i volontari perché il percorso svolto è un percorso condiviso.

L'incontro si è concluso tra lacrime di commozione, amarezza, delusione e sorrisi di speranza. La speranza di trovare un'alternativa che permetta di non dimenticare i più fragili.