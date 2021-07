Ladro incappucciato viola il Santuario Madonna a Lungo e ruba le offerte

TERMOLI. Un ladro incappucciato viola il Santuario della Madonna a Lungo (Madonna della Vittoria), ubicato tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni, dove il martedì di Pasqua si rinnova il celeberrimo pellegrinaggio che rievoca la vittoria sui turchi di Pialì Pascià, e ruba tutte le offerte lasciate dai fedeli, all’incirca 200 euro.

Più che l’importo del bottino, è il gesto sacrilego che spicca e amareggia anche perché, sicuramente, si tratta di chi conosce il luogo di culto. Ripulite con cura tutte le cassette, per lo sgomento di chi quotidianamente tiene in vita questo posto spiritualmente molto importante per Termoli, che viene gestito con cura da Padre Luigi, che ha scoperto l’ammanco.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini messe a disposizione delle forze dell’ordine, che ora indagano sull’accaduto.