TERMOLI. I big dei social con milioni di follower non hanno alcun interesse per la cultura. Ma se sull’argomento un improbabile intervistatore facesse loro una domanda altrettanto improbabile e chiedesse cosa ne pensate della cultura oppure quanto è importante la cultura a livello personale o a livello di Paese, molti di loro risponderebbero a monosillabi secondo una nota battuta di Lino Banfi “ una parola è poco e due sono troppe”.

Ma non solo. Essi affermerebbero “la cultura è tutto”, facendo tesoro di quanto discredito piovve sulla testa di un ministro dell’economia che aveva affermato (con successivo pentimento) che “con la cultura non si mangia”.

Il suddetto elogio della cultura sarebbe accompagnato da un’ostentata sicurezza, quasi a voler dire che loro i Vip sull’argomento ne potrebbero parlare per ore, ma il tempo, lo sanno tutti, è tiranno. E si allontanano come se li attendesse un altro intervistatore che li vorrebbe intrappolare sullo stesso argomento.

In realtà si avvicinano alla loro guardia del corpo per fare tre metri in sicurezza ed in un unico slancio si tuffano nella comoda limousine. Traggono un sospiro di sollievo per essersi liberati dalla folla degli ammiratori, come fossero scampati ad un migliaio di colpi della mitraglietta skorpion (quella utilizzata anche nelle rapine in banca) ed al loro accompagnatore ufficiale (un po’ amico, un po’ confidente, un po’ tuttofare…) spiattellano con arrogante sincerità “che ce frega della cultura, noi c’avemo i follower”. Ed il factotum, amico, confidente, autista li informa circa l’ultimo picco raggiunto di milioni di follower, una notizia che significa tanti soldi nel loro tasche.

Tutti conoscono il meccanismo che semplificato si presenta così: i follower seguono per curiosità le vite dei Vip. Quest’ultimi comunicano quello che fanno giorno per giorno sulla loro pagina – social ed i produttori sganciano i soldi ai Vip secondo i particolari accordi in cui sono legati numero di follower – pubblicità dei prodotti- vendite ottenute. Insomma un triangolo perfetto in cui la curiosità di noi follower è il motore delle slot machine o dei bancomat che vengono caricati con i soldi dei produttori che vanno a finire nelle tasche dei Vip.

Quanto sopra ci fa vedere una strana maniera di fare soldi, diversa da quella inventata negli anni ‘70 da quelli della moda.

Un blue jeans normale valeva per ipotesi 100 , ma identico se aveva il marchio Wrangler il suo prezzo saliva a 150. Lo stesso valeva per una polo anonima e di una polo con il piccolo marchio del coccodrillo indossata da tennisti famosi di quel periodo.

Ovviamente tutti i giovani che se lo potevano permettere chiedevano ai loro genitori di comprare abbigliamento firmato, altrimenti significava che eri un poveraccio. Ricordo che in una ricca città di provincia dell’Emilia (zona di tanti imprenditori/produttori di prosciutti salumi e formaggi) molti figli di papà facevano a gara nel mostrare l’abbigliamento firmato. A volte le valutazioni di quanto una ragazza figlia di suddetti imprenditori portasse addosso di firmato arrivavano anche milioni (di lire) a due cifre compreso l’orologio.

Quindi il motore dei soldi era legato al brand, all’apparire, al distinguersi.

Suddetta moda non riguardava solo i giovani, ma anche genitori moglie marito. Insomma una famiglia firmata la riconoscevi subito.

Ovviamente quanto sopra, ed in termini ancora più ostentativi, succedeva nel mondo dell’alta moda, in cui dominava e domina la cultura del lusso. Ed un vestito che poteva valere 500.000 Lire, se firmato Valentino, Versace… veniva venduto a 5 milioni di Lire.

Naturalmente il mondo del brand vive ancora oggi, ma in maniera forse meno maniacale ed in apparenza meno rumorosa, in quanto in contemporanea si è aggiunto il chiasso del mondo della tecnologia, degli smartphone, dei social in cui tutti siamo protagonisti anche come semplici follower mentre loro i Vip ( ad esempio la coppia Chiara Ferragni – Fedez con 23 milioni di follower, Mariano Di Vaio con 6.3 milioni, Giulia de Lellis con 5.0 mil etc…) fanno soldi attraverso la nostra curiosità.

Eh si, ci vorrebbe uno/a Vip anche a Termoli con 10 milioni di follower

Un giorno farebbe vedere la sua discesa ad uno dei bagni di Termoli Nord

Il giorno dopo ad uno di quelli di Rio Vivo.

La settimana successiva si farebbe inquadrare sul piano di Sant’Antonio e poi sulla terrazza- passeggiata di Federico II.

Ed il giorno dopo, usando la sua limousine scenderebbe giù al porto per salire sul suo yacht personale

Inoltre sarebbe spettacolare il suo giro in elicottero, da cui è netta la visione della piccola penisola del Borgo Antico che separa le due spiagge di Sant’Antonio e San Pietro.

Insomma la nostra Vip mostra i punti più caratteristici di Termoli e i 10 milioni di follower nazionali ed internazionali che la seguirebbero, vedrebbero nel contempo la bellezza di Termoli. E naturalmente crescerebbe a dismisura il turismo termolese, a tal punto che gli addetti alla promozione turistica avrebbero grossi dubbi sull’utilità del loro ruolo .

Insomma, ora, attraverso la nostra locale e mondiale Vip, la bellezza di Termoli ed i 10 milioni di follower, avremmo un numero di turisti mai raggiunto prima.

E cosi tutti noi Termolesi grazie alla tecnologia ed al nuovo fattore di successo (ossia la curiosità verso i Vip), contenti del nuovo boom del turismo termolese, in un abbraccio virtuale con la nostra Vip potremmo dire “che ce frega della cultura, noi c’avemo i follower”.

