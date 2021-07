TERMOLI. Giulio Paolucci è un giovane imprenditore termolese, titolare dell'omonima Agenzia di Onoranze Funebri cittadine: noi di TermoliOnLine lo conoscevamo soprattutto per la sua attività lavorativa, ma abbiamo scoperto che Giulio, quando non lavora, coltiva una passione sportiva che ha come prerogativa l'alta velocità su due ruote.

Da poco tempo, e quasi per gioco, Giulio ha capito quasi che vuole correre sui potenti bolidi a due ruote, sulla degli affermati campioni bikers come il dottore Valentino Rossi. Certo, sognare non costa niente, ma per arrivare ai loro livelli di strada da fare ce n'è parecchia.

Giulio, tuttavia, quasi per gioco ed invogliato dagli amici, è arrivato alle corse, per ora amatoriali e già qualche spunto di classe lo si nota in lui, tanto che ha già un team a San Salvo che lo supporta e lo segue nelle varie competizioni a cui partecipa. Giulio, come abbiamo detto, ha iniziato quasi per gioco, ma ora piano piano si sta accorgendo che sta facendo sul serio, e il suo bolide 600 di cc che ha portato per mostrarcelo durante l'intervista, dimostra appieno l'adrenalina che questa disciplina sprigiona.

Una passione che prende sempre di più Giulio e, con il massimo della grinta, lui stesso comincia a crederci e fa bene: quando non è impegnato sul suo lavoro è sempre accanto alla sua "Belva" a due ruote. La cura e la coccola come fosse una figlioletta. La passione e l'amore generano queste situazioni e Giulio, quando parla di corse e della sua moto, lo si nota che gli occhi brillano di gioia.

Ascoltiamolo nell'intervista, sarà lui a parlarci dei suoi programmi, degli obiettivi e dei traguardi che si è prefissato.