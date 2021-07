Città Invisibile, Prc-Se: «No alla chiusura senza soluzioni idonee»

TERMOLI. Sulla ‘tegola’ che sta colpendo la ‘Città Invisibile’ interviene anche il Prc – Se con il segretario Pasquale Sisto: «Apprendiamo con rabbia e amarezza la decisione dell'amministrazione comunale circa la chiusura del centro diurno gestito dai volontari della Città invisibile di Termoli. Da alcuni anni, i volontari danno sostegno ai senzatetto della città e a persone in estrema difficoltà economica.

Ancora una volta un pezzo di società, in questo caso una istituzione di prossimità come quella del comune, volta le spalle a donne e uomini già vittime di un sistema che li ha esclusi buttandoli in mezzo a una strada. L' amministrazione forse è lontana dal comprendere quanto sia importante garantire a queste persone quei servizi quotidiani che la città invisibile garantisce. Come forza politica da sempre vicina ai bisogni dei poveri e degli emarginati, siamo a disposizione per ogni iniziativa di supporto ai volontari per ogni iniziativa che possa bloccare lo sgombero e la chiusura di questa realtà indispensabile per dare un minimo di dignità ai senza fissa dimora.

L'amministrazione comunale dovrebbe sostenere con una certa priorità tali realtà che operano sul territorio, offrendo spazi pubblici e risorse economiche».