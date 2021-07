Salita via del Mare invasa dalle auto Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Prosegue il trend positivo di giugno che ha visto la costa molisana attrarre migliaia di residenti e turisti: in questo primo fine settimana di luglio, rovente sotto il punto di vista delle temperature, le spiagge dei due litorali termolesi sono state letteralmente prese d’assalto.

Complice il caldo torrido, misto all’umidità che ormai da mesi imperversa sulla costa, le persone hanno cercato refrigerio al mare: stabilimenti tutti pieni, boom di prenotazioni anche nei ristoranti e in acqua un’esplosione di colori. Costumi variopinti, gonfiabili multiforme, giochi d’acqua e castelli di sabbia hanno invaso i litorali.

Un turbinio di colori ha invaso le spiagge nord e sud e, lungo le zone cosiddette libere, è stato occupato ogni metro disponibile. Anche sul versante dei parcheggi la situazione è pressoché identica: lunghi serpentoni di auto hanno invaso la salita di via del Mare, arteria di collegamento tra il Lungomare Cristoforo Colombo ed il quartiere di Contrada Porticone, fino a riempirla in tutta la sua lunghezza. Stessa sorte a Rio Vivo, dove la rotonda in prossimità della scuola dell’infanzia è stata invasa da decine di auto.

Moltissime le presenze, in particolare nei tratti più lunghi della costa, gettonati da giovani, ma anche da famiglie con bambini in cerca di relax dopo una settimana di lavoro intenso. Segno distintivo che la voglia di tornare a vivere, dopo un anno costellato da chiusure e paure, c’è e inizia a farsi strada oltre i giustificati timori, grazie anche alla campagna vaccinale che sta accelerando sempre di più.