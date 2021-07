San Basso mette le ‘ruote’: tutte le novità della Festa Patronale termolese

TERMOLI. San Basso, patrono della gente di mare e della città è, da sempre, idolatrato dai termolesi che in lui ripongono speranze e preghiere. Una festa che, come di consueto si svolge il 3 e 4 agosto di ogni anno, tra le più attese del calendario non solo dai residenti, ma anche dalle centinaia di turisti che, in quel periodo, affollano le strade termolesi.

Il Covid, tuttavia, ha costretto a ridimensionare la festa, come peraltro avvenuto nel 2020, impedendo molte delle attività che si concatenavano alla festività religiosa, iniziando dallo street food fino ai fuochi d’artificio. Il 2021, sfortunatamente, non cade sotto una stella positiva e, anche questa edizione, sarà sotto il segno della prudenza e sotto l’abbraccio dell’Associazione ‘San Basso 7.0’.

Tutte le novità in esclusiva per TermoliOnLine:

Estrazione barca. Una delle prime novità è la location che ospiterà la tradizionale estrazione dell’imbarcazione che avrà l’onore di ospitare il Santo a bordo: se fino allo scorso anno la pesca avveniva in Piazza Duomo, proprio sulla scalinata della chiesa che ospita le spoglie del Santo, quest’anno la manifestazione si svolgerà al mercato ittico giù al Porto. La struttura, recentemente rinata grazie al murales creato dai due street artist termolesi Emeid e North, diventerà il cuore pulsante della festa. L’appuntamento è per sabato 17 luglio alle ore 21.

San Basso mette le ruote. Tra le new entry di questa edizione c’è sicuramente la processione. La statua, come di consueto, uscirà in barca ma non raggiungerà la sua tribuna d’onore assieme alla consueta processione, ma bensì verrà trasportato al Porto grazie all’ausilio di un pick-up della Protezione Civile.

Processione in mare. Si farà e, quest’anno, potrebbe essere aperta ad un numero maggiore di persone, sempre rispettando la normativa anti-Covid. Come conferma l’Assessore Michele Barile al telefono con TermoliOnLine, sono in corso i controlli per capire se l’ampliamento del pubblico potrebbe causare problemi.

Processione in città. Il Santo, quest’anno, girerà per le vie del centro a bordo di un’auto. Una misura cautelativa messa in atto per evitare assembramenti che rischierebbero di vanificare gli sforzi profusi per il contenimento della pandemia.

Veglia e messa dell’aurora. Confermate entrambe, sempre seguendo le norme anti-Covid.

Addio a concerto, fuochi d’artificio e street food. Per il secondo anno consecutivo dovremmo rinunciare al divertimento a cui l’Associazione San Basso 7.0 ci aveva ormai abituati: niente degustazioni tipiche di cibo e bibite accompagnate dalle suadenti noti musicali della band selezionata, nessun fuoco artificiale ad accompagnare la serata in onore del Santo da guardare rigorosamente in spiaggia, con tuffo incluso.