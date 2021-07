Il Molise come Loch Ness: in Scozia Nessie, a Termoli il drago Landoro

TERMOLI. Cos’hanno in comune la Scozia e il Molise? Nulla, verrebbe da dire. E invece, scavando a fondo, potremmo scoprire che Loch Ness e Termoli condividono una leggenda legata ai ‘mostri: la prima è divenuta famosa per Nessie, un mostro che abita le acque di questo luogo avvolto da nebbia e freddo, la seconda per Landoro, un temibile drago che nessun pescatore ha avuto mai il coraggio di affrontare.

Come nella migliore delle fiabe, anche questa che vi abbiamo raccontato nasce dalla fantasia dei partecipanti al concorso ‘Borghi Animati – L’Italia come non l'avresti mai immaginata’ il contest lanciato dal Ministero della Cultura, in collaborazione con Invitalia, per promuovere il turismo lento e di prossimità nei borghi italiani, attraverso una modalità di racconto digitale e innovativa.

«Il progetto - a cura dell’hub creativo piacentino That’s Motion - è stato selezionato da una commissione cha ha raccolto oltre 1.200 proposte. Le illustrazioni, realizzate da venti autori tra i più attivi della scena italiana, prendono spunto da leggende, storie antiche e tradizioni popolari legate a ciascun territorio. Un viaggio digitale che, attraverso opere statiche e animate, proporrà agli internauti percorsi inediti tra i borghi italiani durante tutta l’estate». si legge sul sito del concorso.

Un progetto che mira a dare grande risalto ad una realtà come la nostra: piccola, ma ricca di storia, archeologia e leggende che viaggeranno nei secoli dei secoli rendendo il nostro scrigno Molise uno dei luoghi più famosi del mondo.