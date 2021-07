TERMOLI. Ci sono luoghi immobili, bloccati nella memoria di chi, come me, li ha vissuti. Aree, tra cielo e mare, dove respirare aria pulita lontano dal caos della città: uno di questi luoghi è il Parco Comunale ‘Girolamo La Penna’, per anni abbandonato a se stesso, al di là di qualche (sporadico) sfalcio d’erba.

Almeno fino ad oggi: chi si è recato nel polmone verde di Termoli non avrà potuto evitare di notare che buona parte della strada che costeggia i ponti di accessi (nello specifico quello dove gli innamorati sistemato i lucchetti e l’altro che si affaccia sulla pista di pattinaggio) è delimitata da una recinzione metallica.

Il motivo è ben enunciato nel cartello all’ingresso, verso lo stagno dove le tartarughe hanno trovato la loro casa svariati anni fa: “Intervento di miglioramento accesso al parco comunale- Sito turistico del Borgo Antico”. È questa la scritta che campeggia sul grosso cartonato delimitato dalla rete metallica.

Un corridoio, lungo diverse centinaia di metri, in grado di collegare il Borgo Antico al Parco e ben visibile all’interno del polmone cittadino, dove il color verde si accosta perfettamente alla vegetazione e consentirà anche a carrozzine e passeggini di recarsi all’interno dell’area verde: finalmente aggiungiamo.

L’importo dei lavori, la cui durata presunta è calcolata in 90 giorni, è di circa 305 mila euro di base d’asta (304.960,21 per essere precisi), mentre il progetto esecutivo è stato approvato con delibera dirigenziale numero 113 del 19 aprile 2021. La ditta esecutrice è la molisana Petruccelli srl (di Colletorto ndr).

Speriamo che, accanto a tutti questi lavori (accesso, piscina, depuratore), possa affiancarsi anche una riqualificazione di tutto il Parco, a partire dai giochi fino ad arrivare ai servizi ed al laghetto dove sembra aver ritrovato dimora stabile anche un germano reale.