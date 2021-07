TARANTO-TERMOLI. Si è tenuta a Taranto la 7^ edizione de "La Puglia che compete" e la 3^ di "Basilicata e il Molise che competono". Il premio industria Felix- l'Italia che compete, fondato dal giornalista Michele Montemurro e organizzato da Industria Felix Magazine, si sviluppa su una maxi inchiesta sui bilanci dell'anno 2019 di 850.000 società di capitali realizzata in collaborazione con l'ufficio studi di Cerved Group. Le imprese premiate, selezionate tramite incontrovertibile algoritmo di bilancio e scelte da un qualificato Comitato Scientifico, sono individuate in base alle migliori performance gestionali e all'affidabilità finanziaria determinata dal Cerved Group Score Impact (ad eccezione delle sole start up innovative).

In relazione al bilancio 2019 e al fine di favorire il benessere sociale e il progresso economico e in base a questi requisiti accertati, tra altre ditte premiate, il riconoscimento è stato conferito alla ditta bassomolisana FAI srls con sede Amministrativa a Termoli e sede Legale a Campomarino. La FAI srls vanta una consolidata tradizione, forte di un’esperienza trentennale, si presenta come un’azienda dinamica e perfettamente inserita nel settore della carpenteria metallica.

FAI impianti è un'azienda leader nel settore dell’impiantistica industriale che opera con successo nella provincia di Campobasso, ma anche sull'intero territorio nazionale. Per una copertura capillare di consulenza e assistenza sul mercato italiano, nel corso degli anni l’impresa ha arricchito il proprio curriculum realizzando molteplici strutture avviando una progressiva e inarrestabile trasformazione dell’attività attraverso investimenti che hanno portato al raggiungimento di obiettivi inaspettati. Questo riconoscimento nazionale fa in modo in questo periodo, davvero duro per il mondo del lavoro, sia sicuramente ben accettato. Accolto ancor con più entusiasmo dal momento che va ad una ditta che nasce ed opera in un lembo di terra italiana piccola e certamente non sempre considerata a dovere dalla grande massa nazionale, inorgogliendo i fratelli Lucente Fabrizio e Alessio titolari della FAI Srl bassomolisana e indirettamente anche noi cittadini molisani.