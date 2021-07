«Un ringraziamento speciale al reparto di Urologia del San Timoteo, mi hanno salvato la vita»

TERMOLI. Reparto per reparto, settimane fa abbiamo passato in rassegna tutto l'ospedale San Timoteo di Termoli. Un presidio fondamentale per il territorio, come mostrano anche le testimonianze di chi ha esperienze personali in corsia, come la signora Maria Teresa Mangione.

«Un ringraziamento speciale al reparto di Urologia del San Timoteo, a tutto il personale medico, infermieristico, di assistenza e in particolare all'urologo Domenico Giuseppe Zappia che con la sua grande professionalità, dedizione al paziente, accompagnata da un costante sorriso, nascosto dietro la mascherina, mi ha salvato la vita, sostenendomi e incoraggiandomi quotidianamente durante il ricovero d'urgenza, l'operazione e la degenza. Un esempio di buona sanità che ho vissuto di persona. Rivolgo un appello agli Organi Istituzionali competenti di riaprire il reparto di urologia per garantire ed offrire ai cittadini un servizio d'eccellenza. Una cittadina termolese».